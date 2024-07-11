快訊

美6月CPI升幅持續下降 Fed降息時機更加接近

鄭文燦律師火速整理抗告書 桃院派車送交高院！最快明日有結果

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林姿妙涉貪案 法院再度傳喚被告釐清案情

中央社／ 宜蘭縣11日電

宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地方法院今天再度傳喚相關被告出庭說明，以釐清羅東1558號土地當初在恢復農地農用過程中，是否涉及不法。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地方法院今天再度傳喚相關被告出庭說明，以釐清羅東1558號土地當初在恢復農地農用過程中，是否涉及不法。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影

宜蘭縣長林姿妙貪污等4案，宜蘭地方法院今天再度傳喚相關被告出庭說明，以釐清羅東1558號土地當初在恢復農地農用過程中，是否涉及不法。

林姿妙、林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌遭起訴。宜蘭地方法院近日開庭審理。

在貪污及偽造文書部分。檢方認為，林姿妙等人以處理民間地主所有的羅東鎮公正路段1558地號免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供羅東鎮98地號土地（當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部），之後作為2020總統大選韓國瑜宜蘭競選總部使用，讓林姿妙獲有免拆等利益達新台幣240萬元。

起訴書指出，105年間，因1558地號過去曾違法沒有農地農用，遭縣府裁罰列管。按照農業發展條例，未在有關機關所令期限內恢復農業使用，於移轉時應課徵土地增值稅。

1558地號陳姓地主在107年想要出售其中土地時，求減免土地增值稅，於是向有關單位申請核發農地農用證明書，希望作為免稅證明。但在過程中，檢方指控林姿妙與縣府相關承辦人員違背職務，收受不正利益。

宜蘭地方法院今天再度傳喚時任縣府農業處長，也就是現任縣府勞工處長康立和等人出庭說明。

康立和過去在偵查期間自白認罪，檢方依貪污治罪條例，向法院求處減刑，但康立和在2022年底法院召開的程序準備庭中翻供。辯護律師也指控廉政署當初威逼、利誘等不正訊問情形。

康立和今天重申，接獲處理1558地號陳情案後，指示相關科員到場勘查，根據科員呈上的相關資料顯示應屬農地農用，依法簽核。相關勘查，一切尊重現場人員判斷。

康立和說，當初被廉政署偵訊時，壓力很大，讓人崩潰，相關專業也不被採信，因當時只想趕緊平安回家，因此才有廉政署筆錄中的不實自白。

宜蘭 林姿妙 貪污

延伸閱讀

鄭文燦、林姿妙涉貪案超級比一比 交保金額差15倍

林姿妙涉貪案女兒作證 強調未經手競總甚至與藍營交惡

林姿妙涉貪汙案 法院再度傳喚被告說明

林姿妙涉貪案聚焦競總使用 前立委楊吉雄作證林未經手

相關新聞

淡北道路爭議20多年...居民不服二階環評提告 法院判決敗訴理由曝光

淡北道路因緊鄰紅樹林保留區爭議20餘年，一度因環評被法院撤銷而停工，而二階環評2020年通過，今年2月再度復工動土；當地...

何壽川涉三寶超貸弊案...遭金管會解除董事職務 他提告結果出爐

永豐金控前董事長何壽川因涉及三寶超貸等案，2017年被金融監督管理委員會解除董事職務，他提訴願後行政院撤銷處分，金管會2...

林姿妙涉貪案 法院再度傳喚被告釐清案情

宜蘭縣長林姿妙涉貪污等4案，宜蘭地方法院今天再度傳喚相關被告出庭說明，以釐清羅東1558號土地當初在恢復農地農用過程中，...

環團「撤銷淡北二階環評」敗訴 新北：兼顧環保下開闢

淡北道路自規畫以來就引發交通與環保的衝突問題，反對興建的環團為此提起行政訴訟，主張應撤銷淡北道路二階環評結果，不過，台北...

前警大校長陳檡文沒報備赴88會館餐敘 他遭記過打官司今逆轉勝

中央警察大學前校長陳檡文擔任警政署警政委員期間，出入88會館與藝人澎恰恰金主、百億賭王林秉文、高利貸業者林彥廷接觸，且均...

超思蛋案陳吉仲、邱毅都要「秦語喬」出庭作證 法官這樣說

去年國內蛋荒爆發進口蛋爭議，小資「超思」公司進口雞蛋引發注目，農業部前部長陳吉仲認為前立委邱毅對採購案評述不實，自訴邱加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。