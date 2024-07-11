淡北道路爭議20多年...居民不服二階環評提告 法院判決敗訴理由曝光

淡北道路因緊鄰紅樹林保留區爭議20餘年，一度因環評被法院撤銷而停工，而二階環評2020年通過，今年2月再度復工動土；當地居民不服二階環評通過，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判決居民敗訴，可上訴。

淡北快速道路2000年被改制前環境部認定不應開發，新北市政府為了解決台2線交通問題，提出淡北平面道路計畫，作為快速道路替代方案，環評有條件通過審查，居民不符循序提訴訟救濟，法院最終撤銷環評處分確定，新北市府2013年也隨即停工

新北市府2015年間提出二階環評，經環境部環評委員會審查後決議通過，2020年公告環評審查結論，居民不服提訴願被駁回，再度提訴訟救濟，而訴訟期間淡北道路也於今年2月正式復工。

北高行認為，淡北道路開發案不在內政部公告的淡水河濕地保育計畫範圍內，也不在紅樹林保留區內，僅部分路權範圍與濕地、紅樹林保留區共用邊界，不符合濕地保育法、文化資產保存法規定的禁止範圍，因此不適用2法。

判決指出，至於淡北道路緊鄰濕地、紅樹林保留區的開發，有可能對自然狀態造成不利影響，本在環評法審查範圍，就此環評委員會已有多次審議討論，也要求新北市府提出具體調整開發的方式，及生態異常停工機制等，判斷淡北道路開發案不至於必須禁止開發，處分沒有資訊錯誤、不完全等違法問題。