淡北道路爭議20多年...居民不服二階環評提告 法院判決敗訴理由曝光
淡北道路因緊鄰紅樹林保留區爭議20餘年，一度因環評被法院撤銷而停工，而二階環評2020年通過，今年2月再度復工動土；當地居民不服二階環評通過，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判決居民敗訴，可上訴。
淡北快速道路2000年被改制前環境部認定不應開發，新北市政府為了解決台2線交通問題，提出淡北平面道路計畫，作為快速道路替代方案，環評有條件通過審查，居民不符循序提訴訟救濟，法院最終撤銷環評處分確定，新北市府2013年也隨即停工
新北市府2015年間提出二階環評，經環境部環評委員會審查後決議通過，2020年公告環評審查結論，居民不服提訴願被駁回，再度提訴訟救濟，而訴訟期間淡北道路也於今年2月正式復工。
北高行認為，淡北道路開發案不在內政部公告的淡水河濕地保育計畫範圍內，也不在紅樹林保留區內，僅部分路權範圍與濕地、紅樹林保留區共用邊界，不符合濕地保育法、文化資產保存法規定的禁止範圍，因此不適用2法。
判決指出，至於淡北道路緊鄰濕地、紅樹林保留區的開發，有可能對自然狀態造成不利影響，本在環評法審查範圍，就此環評委員會已有多次審議討論，也要求新北市府提出具體調整開發的方式，及生態異常停工機制等，判斷淡北道路開發案不至於必須禁止開發，處分沒有資訊錯誤、不完全等違法問題。
北高行認為，環評委員會也實質審議、判斷淡北道路開發案和其他替代方案，最終認定開發案可行，且替代方案無法取代，並沒有漏未評估或未經實質審議等情事，處分也沒有違反大眾捷運法，而居民質疑空氣品質監測地點、排水規劃，或紅樹林生態監測措施等內容，也難認有漏未評估、資訊不完足或錯誤、怠惰等違法，判決居民敗訴。
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