環團「撤銷淡北二階環評」敗訴 新北：兼顧環保下開闢
淡北道路自規畫以來就引發交通與環保的衝突問題，反對興建的環團為此提起行政訴訟，主張應撤銷淡北道路二階環評結果，不過，台北高等行政法院稍早宣判駁回原告。新北市政府表示，法院是公正裁定，未來努力建設，也會兼顧對環境的保護，來解決淡水交通壅塞問題。
台2線是新北淡水及台北北投間重要公路系統，但淡水人口近年激增，再加上公路路幅原本就不寬，每每尖峰時間就塞車。因此從台北縣時期就提「淡水河北側沿河平面道路」，直到新北市政府近年提報環評並施工，不過環團認為該案仍有諸多疑慮未解，因此向台北高等行政法院提起撤銷「淡北道路工程」二階環評審查的行政訴訟。
台北高等行政法院高等庭裁判結果稍早出爐，「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。」正式宣判駁回民眾提起撤銷「淡北道路工程」二階環評審查之訴。
新北工務局長祝惠美表示，原告於2021年3月向台北高等行政法院提起訴訟，主張應撤銷本案二階環評審查結論，法院歷經3年慎重審理，於今日傍晚正式宣判駁回原告之訴，新北市府感謝高等行政法院的公正裁定，認可本案環評審查的過程符合相關法律與環境保護規定。
工務局重申，會依環評承諾兼顧環境的前提下，努力開闢淡北道路。新工處長簡必琦指出，淡北道路目的是改善淡水地區交通壅塞，開闢計畫為兼顧開發時對環境的保護，在環評審查過程中充分考量對生態環境的影響，並規劃了一系列的迴避、減輕及補償措施，確保開發也不損害環境。
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