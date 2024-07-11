最高行撤銷遠見民調裁罰百萬 中選會另適法處分

中選會認定遠見雜誌於2020年總統大選前違法發布有關選舉民調資料，開罰遠見公司及代表人計100萬元。遠見不服興訟，最高行政法院今天判決撤銷原處分，中選會另為適法處分，全案確定。

二審的最高行政法院判決指出，遠見公司在大選的民調封關期間，在其經營網站上發布選舉民意調查資料，違反總統副總統選舉罷免法規定而應予處罰。

最高行政法院解釋，舊法開罰金額為50萬元至500萬元，新法修正後開罰金額為10萬元至100萬元，經比對新舊法，應對行為人適用較有利的新法，因此撤銷原處分，由中選會就個案情形作適法處分，全案確定。

全案緣於，中央選舉委員會辦理第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，投票日為2020年1月11日。

判決指出，民眾於2020年1月4日在遠見天下文化出版股份有限公司所經營的遠見雜誌網站，點擊閱覽標題為「政黨支持度綠升藍跌 三成民眾對大陸印象變差」文章，內文提及藍綠兩大政黨的支持度已呈現大幅翻轉情況，是否間接影響到民眾的投票意願，值得觀察。

判決表示，文章也公布圖表指出國民黨認同度降至18%、民進黨升至33.8%等語，並以線圖佐以具體數字，呈現民眾近年對特定政黨認同度及藍綠認同傾向消長變化的情形，文末提及調查對象為台灣22縣市、20歲以上民眾，以電腦輔助電話訪問，經抽樣樣本規模為1084人等語。民眾向中選會舉發。

中選會認定，遠見公司於2020年1月3日（即選舉投票日前10日起至投票時間截止前）發布有關選舉的民意調查資料，依違反總統副總統選舉罷免法，於同年7月16日裁處遠見公司及其高姓代表人各50萬元罰鍰。遠見不服，循序提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

一審的台北高等行政法院認定，原處分裁處遠見公司及高姓代表人各罰鍰50萬元，已屬法定最低罰鍰，此件沒有因個案情節，另有應審酌事項或依法應加重或減輕事由，此件也沒有裁量瑕疵或違反比例原則等情形，原處分並無違誤，判遠見敗訴。

遠見不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理。