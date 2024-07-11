前警大校長陳檡文沒報備赴88會館餐敘 他遭記過打官司今逆轉勝

中央警察大學前校長陳檡文擔任警政署警政委員期間，出入88會館與藝人澎恰恰金主、百億賭王林秉文、高利貸業者林彥廷接觸，且均未報備，被內政部認為違反規定記過1次懲處，他提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判陳勝訴，撤銷記過處分，可上訴。

陳檡文原是警大校長，因88會館一案爆發後，於2022年12月31日自願退休生效；內政部認為陳2017年8月擔任警政委員期間，與林秉文、林彥廷接觸、接受招待，事前、事後均未報備，違反警察人員與特定對象接觸交往規定，2022年12月8日記過1次懲處。

陳檡文不服提復審被駁回，再提行政訴訟救濟；北高行認為，林秉文因煙毒、妨害自由、詐欺案件，而林彥廷則因強盜案件，均經法院判刑確定，都屬交往規定所稱的特定對象。

然而，陳檡文未經事前申請核准，即於2017年8月24日晚間前往88會館與林秉文、林彥廷餐敘，事後也沒有提交報告陳核，確實已經違反交往規定。