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前警大校長陳檡文沒報備赴88會館餐敘 他遭記過打官司今逆轉勝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中央警察大學前校長陳檡文擔任警政署警政委員期間，出入88會館與藝人澎恰恰金主、百億賭王林秉文、高利貸業者林彥廷接觸，且均未報備，被內政部認為違反規定記過1次懲處，他提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判陳勝訴，撤銷記過處分，可上訴。

陳檡文原是警大校長，因88會館一案爆發後，於2022年12月31日自願退休生效；內政部認為陳2017年8月擔任警政委員期間，與林秉文、林彥廷接觸、接受招待，事前、事後均未報備，違反警察人員與特定對象接觸交往規定，2022年12月8日記過1次懲處。

陳檡文不服提復審被駁回，再提行政訴訟救濟；北高行認為，林秉文因煙毒、妨害自由、詐欺案件，而林彥廷則因強盜案件，均經法院判刑確定，都屬交往規定所稱的特定對象。

然而，陳檡文未經事前申請核准，即於2017年8月24日晚間前往88會館與林秉文、林彥廷餐敘，事後也沒有提交報告陳核，確實已經違反交往規定。

北高行指出，雖然陳檡文違反規定，但他赴88會館餐敘的時間，與內政部做出懲處的時間，兩者相距超過5年，無論依內政部2017年函令的3年懲處權行使期間，或是2020年令釋所稱5年懲處權行使期間，均不得做成本案處分，認為陳請求撤銷處分有理由，判陳勝訴，撤銷記過處分及復審決定。

警大前校長陳檡文。圖／聯合報系資料照片
警大前校長陳檡文。圖／聯合報系資料照片

內政部 林秉文 陳檡文

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