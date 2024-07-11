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88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌 7/12起再延押2月

中央社／ 新北11日電

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案遭以銀行法等罪嫌起訴並羈押，全案尚在新北地院審理。由於羈押期將屆，合議庭訊問後，裁定郭哲敏自7月12日起延長羈押禁見2月。

檢警調查，郭哲敏自2022年潛逃出境並遭通緝後，去年8月遭警方從泰國解送回台歸案；郭哲敏的小弟張旭昇同一天也主動投案，檢察官向法院聲押禁見2人獲准。

歷經4個月偵查，檢察官去年11月偵結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌起訴郭哲敏與張旭昇。全案移審後，新北地院裁定2人羈押禁見3個月；2月29日裁定延押2個月；4月19日裁定2人具保後停止羈押，不過經檢察官抗告成功，高院發回更裁，合議庭裁定5月12日起羈押禁見2個月；由於羈押期將屆，合議庭7月9日再度開庭。

郭哲敏主張，本案已傳訊多名證人，且已進行14次審理程序，相關事證都無法證明他有賭博、洗錢及違反銀行法等罪嫌；且他在具保期間無逃亡事實，也沒接觸證人，加上重要證人已交互詰問完畢，無串證之虞，請求交保。

張旭昇則說，他已坦承地下匯兌犯行，具保期間都準時到庭，無串證之虞，且他是自行投案，投案前沒有出境，家人、小孩都在台灣，無逃亡之虞，且願意配合接受科技設備監控，請求交保。

新北地院合議庭訊問後，認定2人違反銀行法非法經營國內外匯兌業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大、且所犯重罪，加上郭哲敏案發後長期滯留國外，張旭昇則在國內藏匿，經警方緝獲才到案，有相當理由足認2人都有逃亡之虞，裁定繼續羈押禁見。

新北 檢察官 郭哲敏

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