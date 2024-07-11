超思蛋案陳吉仲、邱毅都要「秦語喬」出庭作證 法官這樣說

去年國內蛋荒爆發進口蛋爭議，小資「超思」公司進口雞蛋引發注目，農業部前部長陳吉仲認為前立委邱毅對採購案評述不實，自訴邱加重誹謗罪。台北地方法院今天開庭，邱、陳吉仲都聲請傳喚超思負責人秦語喬作證。

邱毅認為，秦語喬如能夠出庭，可查知為何超思獲政府獨厚，陳吉仲的自訴代理人也認為，秦女出庭有助釐清誹謗案；邱還聲請傳喚陳吉仲、現任農業部長陳駿季、前中央畜產公司董事長林聰賢作證，法官表示都會審酌。

2023年9月國內爆發進口蛋爭議，邱毅在臉書指超思負責人秦語喬的老公曾從事蛋品貿易，與陳吉仲是老友，秦女老公過世後，陳吉仲特別照顧老友遺孀，所以把這個有油水的生意交給秦語喬做。

此外，邱毅另在9月5日在YouTube發布影片，指控有人把油水交給特定業者、官商勾結、發災難財，陳吉仲因此對邱自訴加重誹謗罪，法院今天傳喚邱毅出庭，陳吉仲委任律師林安冬、詹順貴出庭。

邱毅表示，去年9月鬧蛋荒時，神秘超思公司以資本額50萬元在未簽約情況下，先進口2500萬顆日本蛋後停業，又進口8814萬顆巴西蛋，亮采公司卻未獲採購案，他的評論是針對公共議題，陳吉仲不檢討還提告，在迴避說明義務。

邱毅說，進口蛋爭議行政院已移送檢調偵辦，監察院、審計部也發動調查，進口蛋案有沒有弊端，不是陳吉仲靠訴訟就可以掩蓋的事。

邱毅說，他曾經為此寫臉書質疑，卻被警方依社會秩序維護法查辦，法院已經裁定不必罰，而超思進口的雞蛋後來銷毀5000多萬顆，造成國庫重大損失，對公共政策的監督不該有刑責，也否認誹謗陳吉仲。

林安冬表示，陳吉仲提告的部分是邱毅說「秦語喬是陳吉仲朋友的遺孀」、「陳吉仲把有油水的生意交給秦語喬做」，邱毅未經合理查證，犯誹謗罪。

詹順貴則說，傳喚秦語喬已是自訴人、被告的共識，監察院、檢調在查進口蛋案，邱毅傳喚秦語喬以外的人想查整個進口蛋的過程，已脫逸自訴範圍，主張陳吉仲、陳駿季、林聰賢不必出庭作證。