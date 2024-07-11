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彰化男車牌被吊扣仍開上路 拒檢撞警車遭判刑

中央社／ 彰化縣11日電

尤姓男子去年在彰化市駕駛車牌被吊扣自小客車，巡邏員警發現後要求停車受檢，未料尤男加速逃逸，甚至碰撞警車，法院近日依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判處9月刑期。

根據彰化地方檢察署起訴書，尤姓男子去年凌晨於彰化市1間燒烤店消費完畢，開著車牌遭吊扣的自小客車離去，在路口停等紅燈時被駕駛巡邏車的員警發現，警方隨即開啟警示燈，鳴響警笛，使用廣播器要求男子停車。

尤男見狀卻加速駕車逃逸，警方沿路追緝，並呼叫另1輛巡邏車支援圍捕；支援警車以車身擋住尤男去路，但尤男不僅未下車，反而加速衝向支援警車右方空隙逃離，因此碰撞警車右側車身及車頭。

尤男事後否認犯行，辯稱他沒有注意到警車在後方，不知道要停車受檢，也沒聽到警笛聲；突然有1輛警車從巷口出來讓他嚇到，他也不知道自己為何要跑掉。

彰化地方法院審酌尤男為躲避警方查緝，竟駕車對員警施以強暴手段，漠視國家公權力，影響公務順利執行，且可能危及值勤員警生命、身體安全，依犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，處有期徒刑9月，全案可上訴。

妨害公務 彰化 警車

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