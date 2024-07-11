幫郭台銘連署 周典論：司法不要受外界干擾、還我清白

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署調查，屏縣議長周典論出資500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳亮源，涉以每份500元連署書對價，像老鼠會方式拉人連署，違反總統選舉罷免法起訴周典論。屏東地院今審理終結，周典論在法庭上說，希望法官判他無罪，司法具審判獨立性，不受外界干擾，還給本人清白。

今天審理、辯論終結，傳訊三名證人，潮州鎮長周品全、周品全的司機陳亮源與朱興堂主黃孝義出庭，三人依序詰問後，接著進入言詞辯論，最後開延押庭，從上午9點半開到下午1點10分，中間僅休庭5分鐘。

周品全有向法官具狀希望能與周典論隔離訊問。周典論說，「我一定要在場」，最後法官評議後，依法不行隔離訊問，周品全進入法庭。

周品全說，議長是在去年9月初、9月中旬，兩次打電話給他請他到議長公館，第一次拿150萬元給他，要幫忙郭台銘連署書。第二次拿350萬元，他與司機陳亮源一同前往，周品全告訴周典論，連署書要身分證，比較困難，他評估應可搜集5000份，議長拜託能不能衝到1萬份。議長就用台語說，「你可以用像老鼠會方式找人」

周典論則說，他交給周品全500萬元，有交代要給連署人工作費用，不能給連署人，「你回去想想看、你這樣說是不實在」。

周典論辯護律師表示，全案僅憑臆測，就定人於罪，且扭曲周典論本意，周典論提到老鼠會方式，是一個「例示」方法，周典論選舉這麼多次，也從沒有賄選，且有強調不能給選民；調查偵訊過程中，4名被告高達16次律師不在場，懷疑系統性故意不傳喚律師，此案的程序要求，也請法官不要忽略。

科刑辯論時，檢方認為，周典論賄選行為戕害民主政治正常發展，周典論擔任民代30年，以金錢影響連署及選舉結果的行徑實非足取，且否認犯行、難認有悔悟之意，建請從重量刑，求處5年以上有處徒刑，1000萬罰金，褫奪公權10年。

檢方提到，周典論供述不一，一開始否認給500萬元後來又承認500萬元，為什麼500萬若是合法正當為什麼不是用匯款，要用現金交易，並問500萬元的來源？

周典論說，當時怕檢方把工作費連結成賄選和朱興堂有關，一開始才沒有承認，且誤會檢方問的問題。500萬元來源，大女兒結婚禮金800萬元，父親過世奠儀400萬元，先前選縣長政黨補助金500多萬元等，資金來源都是合法，因為民國80幾年破產過，所以沒有放在銀行。