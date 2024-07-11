聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投男上法院竟隨身攜帶手指虎 自投羅網判刑2月
古男去年在路邊攤以200元買1只「手指虎」隨身攜帶，接著因案到南投地方法院，因手指虎屬管制刀械，古男安檢時被攔，法院依公共場所未經許可攜帶刀械罪判有期徒刑2月。全案可上訴。
根據南投地方法院刑事簡易判決，48歲古姓男子明知未經中央主管機關許可，不得持有具殺傷力刀械，竟未經許可於去年1月5日上午在某處以新台幣200元購買1只具殺傷力、屬於刀械的手指虎，並懸掛在隨身側背包，接著同日近午因案前往南投地方法院。
古男通過門禁檢查時，法警發現這只手指虎，通知南投縣警察局南投分局員警到場，古男坦承持有，但否認違反槍砲彈藥刀械管制條例犯行，並辯稱不知道持有手指虎有罪責，只是在路邊攤看到覺得漂亮才購買。
法官認為，古男是智力正常成年人且有槍砲、重傷害等暴力前科，實在難以認定對於手指虎具殺傷力且屬刀械毫不知情，況且被告隨身攜帶，明顯是為防身或威嚇他人，被告辯詞不足採信，因此，依槍砲彈藥刀械管制條例判刑2月，如易科罰金，以1000元折算1天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言