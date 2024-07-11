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南投男上法院竟隨身攜帶手指虎 自投羅網判刑2月

中央社／ 南投縣11日電

古男去年在路邊攤以200元買1只「手指虎」隨身攜帶，接著因案到南投地方法院，因手指虎屬管制刀械，古男安檢時被攔，法院依公共場所未經許可攜帶刀械罪判有期徒刑2月。全案可上訴。

根據南投地方法院刑事簡易判決，48歲古姓男子明知未經中央主管機關許可，不得持有具殺傷力刀械，竟未經許可於去年1月5日上午在某處以新台幣200元購買1只具殺傷力、屬於刀械的手指虎，並懸掛在隨身側背包，接著同日近午因案前往南投地方法院。

古男通過門禁檢查時，法警發現這只手指虎，通知南投縣警察局南投分局員警到場，古男坦承持有，但否認違反槍砲彈藥刀械管制條例犯行，並辯稱不知道持有手指虎有罪責，只是在路邊攤看到覺得漂亮才購買。

法官認為，古男是智力正常成年人且有槍砲、重傷害等暴力前科，實在難以認定對於手指虎具殺傷力且屬刀械毫不知情，況且被告隨身攜帶，明顯是為防身或威嚇他人，被告辯詞不足採信，因此，依槍砲彈藥刀械管制條例判刑2月，如易科罰金，以1000元折算1天。

南投地方法院。本報系資料照片
南投地方法院。本報系資料照片

南投縣 安檢

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