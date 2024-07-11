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影／涉郭台銘案周典論收押7個月 女兒心涼「還能相信司法嗎？」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署調查，屏東縣議長周典論出資500萬交付給潮州鎮長周品全，鎮長司機陳亮源，涉以每份500元連署書對價，像老鼠會方式拉人連署，違反總統選舉罷免法起訴周典論。周典論從去年12月25日檢方偵辦偵辦起訴，到法院審理期間，已收押逾7個月，今庭訊審理終結，法官訂8月27日下午2點半宣判。

周典論收押至今，7月21日收押日將屆，今審理終結後，接續開延押庭，周典論說，對於此案500萬元是工作連署費用，希望法官仍讓他交保出來，金額多少由法官決定。檢方認為，周典論有羈押必要，全案尚未宣判，羈押理由尚未消滅，是否再辯論或是調查證據，均非無可能。法官表示，需要合議，要兩三天後再作出是否繼續羈押裁定。

今天開庭從上9點半開到下午1點10分，中間僅休庭5分鐘。開庭結束後，周典論三女兒周孟蓉不滿說，「貪汙都可交保了，死在裡面是法官要承擔嗎？有考慮到家屬心情嗎？」

周典論四女兒周芸均說，「司法我們真的還能相信嗎？台南議長賄選案無罪，鄭文燦貪汙無罪，我爸爸怎麼了？貪汙了嗎？根本跟我爸無相干，父親70幾歲，身體有狀況，心臟問題這是萬一，萬一有狀況，後果誰負責？檢察官，法官願意承擔嗎？」

周芸均說，證人問完了，為什麼還不讓父親出來？人民真的還要相信台灣司法？「請司法給予我們最大清白。」

現場也有支持者不滿的表示，「又不是貪汙殺人、司法院是民進黨開的」，還有人不滿喊「拚啦拚啦」。

周典論四女兒周芸均不捨父親，「我們真的還能相信司法嗎？」記者劉星君／攝影
周典論四女兒周芸均不捨父親，「我們真的還能相信司法嗎？」記者劉星君／攝影
屏東縣議長周典論（左）涉幫郭台銘連署書案，法院今審理終結，訂8月27日宣判。圖／報系資料照
屏東縣議長周典論（左）涉幫郭台銘連署書案，法院今審理終結，訂8月27日宣判。圖／報系資料照

司法院 周典論 貪汙 連署書 郭台銘

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