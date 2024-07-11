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國防大學政戰學院女助教採購西點麵包 涉詐2千元遭起訴
國防大學政戰學院劉姓女助教，採購校方研討會餐點時，自掏一包1萬元現金，向西點麵包店佯稱，出貨8千元餐點，開立1萬元發票申請核銷，剩餘2千元，他會分批到店買麵包。士林地檢署偵結，認定助教行為得以免於支付2千元餐點，涉犯詐欺得利未遂、行使不實公文書罪嫌，依法起訴建請從重論處。
起訴指出，國防大學政戰學院劉姓助教負責行政採購、核銷工作，為具有法定職務公務員，去年9月22日採購校方研討會餐點，至西點麵包代墊1萬元現金，卻佯稱學校需要8千元的餐點，只需出貨8千元餐點，但要求開立面額1萬元發票，後續核銷時稱消費金額1萬元，請求學校匯入他的帳戶。
全案因系主任審核時，火眼金睛抓包，發覺異狀，內部調查後劉姓助教認罪，全案經士林憲兵隊送辦。
檢方認定，助教先自掏腰包代墊款項，並向店家稱，日後他會再來店消費使用，且果真自己多次拿了數百元物品，並非替校方採購，助教行為，得以免於支付將來在西點麵包店消費2千元價值物品，涉犯詐欺得利未遂罪。
檢方依採購組長、系教授、西點麵包店負責人和店員證詞，及西點店出貨單、助教消費商品候賒帳證明等，認定助教犯詐欺得利未遂、行使不實公文書罪嫌，而非貪汙治罪條例利用職務上機會詐欺取財未遂。全案依法起訴，一行為觸犯二罪，建請從重依行使不實公文書罪論處。
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