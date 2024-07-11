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前夫扶養3歲兒 她擅帶小孩回大陸…犯和誘罪遭判6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓女子和前夫離婚後，其3歲兒子由前夫扶養，但法院也裁定她每月定期和小孩同住、見面，未料陳卻趁探視時擅自將兒子帶走，還搭機回中國大陸1個多月，犯後辯稱「媽媽帶小孩回去探親算犯罪，這樣合理嗎？」法院以她最終坦承，依和誘罪判她6月徒刑，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，陳女和先生離婚後，經法院裁定陳女每月第2、第4周的周末2日，可和3歲兒子同住、出遊，未料2023年8月12日到前夫南屯區住處帶走小孩後，明知前夫也享有對兒子的親權，當天竟直接帶走兒子搭機入境中國大陸。

檢警查出，陳女帶走兒子後，未依法院裁定時間將小孩送完父親住處，一直到同年10月2日才在中國海南省，將小孩交予前夫，以此侵害前夫與兒子間受監護、探視及會面交往權利，有礙兒子身心健全成長。

檢方訊時，陳女不否認有收到法院裁定仍將兒子帶往中國大陸，但辯稱「媽媽帶小孩回去中國探親 算是犯罪，這樣合理嗎？」「再怎麼說我都是孩子的媽」等語。

檢方認為，陳女帶兒子赴中國大陸有出、入境紀錄，另其和前夫離婚後，就孩子親權照顧也有法院裁定等，其前夫也表示，陳女未經他同意就將兒子帶往中國大陸。

檢方指出，父或母對於其未成年子女都享有親權，不得由任何一方的意思而有所侵害，以父或母一方不法之行為，使脫離他方親權時，仍應負刑事上相當罪責，偵結依略誘罪嫌起訴陳。

台中地院審酌，陳女擅自將兒子帶離台灣台灣，未依法院裁定暫定其和兒子會面的時間、方式及應遵守事項，妨礙前夫對兒子親權行使，且時間長達月餘，影響雙方與親子關係和諧圓滿。

法院也考量，陳女是孩子親生母親，也無證據顯示有虐待、不當照養情事，最終也坦承犯行、和前夫致歉等，依犯和誘未滿16歲之人罪，判她6月徒刑，緩刑2年。

陳女離婚後不顧法院裁定對3歲兒子見面時間，擅自帶小孩回中國大陸探親長達1個多月，法院依略誘罪判她6月，示意圖與本案無關。圖／報系資料照
陳女離婚後不顧法院裁定對3歲兒子見面時間，擅自帶小孩回中國大陸探親長達1個多月，法院依略誘罪判她6月，示意圖與本案無關。圖／報系資料照

小孩 離婚

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