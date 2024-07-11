28歲男子滯欠稅費及罰鍰10萬 台南分署這招讓他立馬繳清

台南28歲劉姓男子滯欠112年度使用牌照稅、汽車燃料使用費及高速公路通行費及罰鍰等共55筆，合計10萬多元，逾期未繳納而遭移送強制執行，行政執行署台南分署發現他名下有2輛車，前天下午得知其停放地點後到場查封，他接獲通知後，立即繳清全部欠款，並將車領回。

據統計，劉滯欠112年度使用牌照稅、112年度汽車燃料使用費、高速公路通行費及交通罰鍰等共55筆，合計10萬7998元，經移送強制執行，僅扣得3740元，尚欠10萬4258元。

台南分署表示，分案受理後，執行人員查得他名下有2輛車，通知監理機關辦理禁止異動登記，並通知他到場報告財產狀況，但他接獲通知後無正當理由未到場。

9日下午得知其車停放地點，執行人員前往現場查封，劉接獲通知後，立即趕到分署繳清全部欠款，才將扣車領回。