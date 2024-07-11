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朱國榮棄5億元逃亡享受人生 吳宗憲：一定要修棄保潛逃罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國寶集團創辦人朱國榮放棄5億元保釋金逃亡，國民黨立委吳宗憲今天表示，金融犯罪的被害人不在意經濟犯關幾年，在乎的是損失可不可以取回，法務部政務次長徐錫祥說，棄保逃罪修法加上科技監控，未來防逃會更嚴密。

棄保潛逃罪修法醞釀多時，只聞樓梯響；立法院司法及法制委員會今天排審刑法條文修正草案，討論有關棄保潛逃罪、賄賂證人罪、不法關說罪，徐錫祥備詢。

吳宗憲說，全國共有5萬名通緝犯，有些人棄保被沒收保釋金但成本不高，認為不跑路根本對不起自己；重大經濟犯如朱國榮已將不法所得匯往海外，再逃亡海外享受人生，這是為何主張一定要修棄保潛逃罪的原因。

吳宗憲說，例如imb案、郭哲敏洗錢案，被害人並不在意被告關多久，他們在乎的是錢可不可以拿得回來；檢察官對被告發布通緝很簡單，寫個簽呈即可，通緝作完後案子就像放進「冷凍庫」裡。

吳宗憲說，法務部為了防逃斥資千萬購置1000組的科技監控設備，不過，2023年1月到8月有800人遭通緝，平均每個月通緝了一百多人，但同時期以科技監控防逃的對象卻只有22人而已，可見使用率很低。

徐錫祥回應表示，現在法務部的構想是先以科技監控防逃，如違反規定即成立棄保潛逃犯罪，未來如草案通過再加上科技監控的落實，防逃措施就更加嚴密。

通緝中的國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
通緝中的國寶集團總裁朱國榮。圖／聯合報系資料照片
法務部政務次長徐錫祥。圖／聯合報系資料照片
法務部政務次長徐錫祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

國寶 朱國榮 法務部 通緝

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