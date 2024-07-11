朱國榮棄5億元逃亡享受人生 吳宗憲：一定要修棄保潛逃罪
國寶集團創辦人朱國榮放棄5億元保釋金逃亡，國民黨立委吳宗憲今天表示，金融犯罪的被害人不在意經濟犯關幾年，在乎的是損失可不可以取回，法務部政務次長徐錫祥說，棄保逃罪修法加上科技監控，未來防逃會更嚴密。
棄保潛逃罪修法醞釀多時，只聞樓梯響；立法院司法及法制委員會今天排審刑法條文修正草案，討論有關棄保潛逃罪、賄賂證人罪、不法關說罪，徐錫祥備詢。
吳宗憲說，全國共有5萬名通緝犯，有些人棄保被沒收保釋金但成本不高，認為不跑路根本對不起自己；重大經濟犯如朱國榮已將不法所得匯往海外，再逃亡海外享受人生，這是為何主張一定要修棄保潛逃罪的原因。
吳宗憲說，例如imb案、郭哲敏洗錢案，被害人並不在意被告關多久，他們在乎的是錢可不可以拿得回來；檢察官對被告發布通緝很簡單，寫個簽呈即可，通緝作完後案子就像放進「冷凍庫」裡。
吳宗憲說，法務部為了防逃斥資千萬購置1000組的科技監控設備，不過，2023年1月到8月有800人遭通緝，平均每個月通緝了一百多人，但同時期以科技監控防逃的對象卻只有22人而已，可見使用率很低。
徐錫祥回應表示，現在法務部的構想是先以科技監控防逃，如違反規定即成立棄保潛逃犯罪，未來如草案通過再加上科技監控的落實，防逃措施就更加嚴密。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言