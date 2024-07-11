天道盟黑幫勾結柬埔寨詐團行騙逾50人 北檢今起訴23人

去年起，天道盟正義會南崁幫第七組長詹皓惟等人，涉嫌與柬埔寨詐騙集團盤口合作，指揮成員擔任詐團收水及車手，藉由假投資及假檢警等方式，詐騙50餘名被害人，損失逾6000萬元。台北地檢署今偵結，依涉犯加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌起訴23人，建請法院從重量刑，詹皓惟等4人在押中，今移送法院審理。

全案源於，檢察官偵辦男子張致騰為詐欺集團車手案件時，主動分析追查發現，該詐欺集團以假檢警、假投資方式行騙，使用通訊軟體Telegram當工作群組、利用黑莓卡聯繫，躲避追查。

專案小組分析，查獲隱身幕後擔任掌機派單的詹皓惟及徐維育，每天在據點彙整贓款，拆帳後將剩餘款項指派收水送至境外盤口指定幣商，轉換為虛擬貨幣上交盤口，製造金流斷點。

據了解，本案假檢警詐騙部分，車手、車手頭及收水共同從每筆經手金額抽取9％，主嫌則抽取1％，作為利益。

專案小組對扣得的多支工作機進行數位採證及研析，查獲該集團涉嫌詐騙50多名被害人，而且9成以上年齡均60歲以上。

檢方指出，被害人接獲假檢警詐騙後，假檢警成員透過加LINE進行後續聯絡，派車手向被害人面交收取名下有存款的帳戶提款卡，將款項提領殆盡。其中有10餘名被害人帳戶遭提領金額超過500萬以上，提款卡最少被提領23天、最多68天，全案損失超過6000多萬元。

北檢指揮基隆市警察局刑事警察大隊、內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊等單位偵辦，執行數波搜索及拘提，將負責與柬埔寨盤口聯繫的詹皓惟聲押禁見後，搜索透過鐵皮屋掩飾的集團據點，再查獲擔任車手頭的該幫派翁浩鈞、王浩宇、胡家偉等3人，面交車手10多人及收水成員。

北檢今偵結，依違反組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織、刑法加重詐欺、行使偽造公文書、洗錢防制法一般洗錢等罪嫌起訴23人，另對1人發布通緝。

檢方指出，詹皓惟等人不思正途，貪圖不願付出勞力卻能輕鬆賺錢的方式，犯罪動機及目的實不可取，其中詐團掌機游韶安在法院羈押庭時向法官誆稱，自從去年底遭羈押釋放後，未從事詐欺犯行，本案耗盡檢警眾多人力及司法資源，仍無法追回犯罪所得，建請法院從重量處。

北檢呼籲，檢察官不會監管民眾帳戶及收取提款卡，也不會與民眾以LINE方式聯繫及對話，切勿輕易受騙，期盼金融機構如遇客戶帳戶每日ATM提領最高額達3日以上，且提領的ATM與客戶住居所在不同縣市，即主動關懷，防止民眾受詐。