彰化酒駕男曾被抓 再喝酒飆速120公里撞死老婦…二審今減刑

彰化縣蘇姓男子曾酒駕遭判刑3月確定，仍不悔改，前年間到台中市找女友喝酒後，開車上路，行經彰化縣鹿港鎮一處路口時，時速飆到120公里，當時七旬莊姓婦人騎單車行經該處闖紅燈，蘇煞不住，撞上莊婦致死，蘇將車停在附近，由朋友接走逃逸，事後在母親勸說投案，此案經逢甲大學鑑定，當時蘇雖有煞車，煞車後時速仍達99.76公里，一審判蘇9年徒刑，二審今宣判，改判7年10月徒刑。

警方調查，蘇姓男子（27歲）在2021年間涉嫌酒駕案件，遭判刑3月確定，蘇不顧已有酒駕前科，前年1月25日，開車前往台中市找女友喝威士忌後，再開車上路。

同日清晨6時許，蘇男行經彰化縣鹿港鎮東崎里東崎二巷、彰鹿路5段交岔路口時闖紅燈，當時莊姓婦人（79歲）騎單車要去買菜，行經路口時闖紅燈，蘇發現時踩煞車，但仍煞不住撞上莊婦，莊婦當場頭顱破裂死亡。

蘇男肇事後逃逸，將車停在附近停車場後，聯絡友人接走，案發6小時後，才在母親勸說下，向警方投案，當時蘇的酒精濃度仍高達每公升0.46毫克，全案依肇事逃逸、過失致死罪送辦。

此案在一審時，法官根據逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心的鑑定，認定當時蘇車時速達119.99公里，肇事時雖有煞車，但時速仍達99.76公里，超速狀況嚴重，高度壓縮駕駛人的反應時間與空間，莊婦雖有闖紅燈的疏失，但蘇也有肇事原因，分別依過失致死、肇事逃逸罪，分判8年、2年徒刑，應執行9年。

全案上訴台中高分院後，今天撤銷改判，仍認定蘇涉犯過失致死、肇事逃逸罪，分判7年、1年6月徒刑，應執行刑為7年10月，仍可上訴。

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