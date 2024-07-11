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「蔬果台積電」青松負責人夫婦掏空逃海外通緝逾2年 法拍廠房遭異議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

曾誇言要做「蔬果界台積電」的大型蔬果經銷及物流中心-嘉義縣青松樂活科技農業公司，2021年4月底財務跳票倒閉，董事長呂政諺夫婦搭機出境，嘉義地檢署依背信、詐欺及侵占等罪偵辦，2022年元月對呂政諺夫婦發布通緝，夫妻涉掏空公司1億6229萬2543元，積欠員工資遣費，法院依債權人聲請拍賣廠房設備，未拍成，最近出現第三人主張為承租人提出異議，法院審理中。

法院說，青松樂活法拍案，一拍結束後，因為第三人主張為承租人，提出異議，現在在民事庭審理中，還沒訂第二拍。除法拍案至今未拍成，檢方說，呂政諺夫妻逃亡在外，2022年年1月3日發布通緝，至今未緝獲，案件還未偵結。

青松樂活2021年4月爆發挪用公款跳票，董事長呂政諺與妻子潛逃美國，檢方指揮嘉縣調查站偵辦，受理10多家受害蔬果盤商共被欠債逾3千萬元，清查掏空公司1億6229萬2543元，檢方發布通緝，調查局將通緝資訊放上外逃通緝犯查詢系統。

檢調追查，呂政諺夫妻孩子與父親，在檢方發布境管前，搭機出境，縣府勞青處介入查處，資方2021年發放4、5月薪水，資遣33名勞工，勞資2次調解因資方缺席不成立，青松申請歇業，縣府依違反大量解雇勞工保護法處罰。33名勞工提勞資爭議調解，勞工代表出席，資方缺席，員工平均40歲、年資3.1年，訴求資遣費及預告工資，合計200多萬元，提告法院。

法院拍賣專區，貼出青松廠房設備照片，一拍時法拍底價1億5千9百萬元，含所有設備，位在太保市梅子厝6之8號，地坪1952、建坪1355，不點交，法拍屋無法入內觀看！民間代理法拍人員說，法拍標地可續做農用廠房，不必拆除重建。

嘉義縣青松樂活科技農業公司負責人涉掏空公司，夫婦潛逃出境被通緝，法院依債權人聲請拍賣廠房設備，未拍成，最近出現第三人主張為承租人提出異議，法院審理中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣青松樂活科技農業公司負責人涉掏空公司，夫婦潛逃出境被通緝，法院依債權人聲請拍賣廠房設備，未拍成，最近出現第三人主張為承租人提出異議，法院審理中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣青松樂活科技農業公司負責人涉掏空公司，夫婦潛逃出境被通緝，法院依債權人聲請拍賣廠房設備，未拍成，最近出現第三人主張為承租人提出異議，法院審理中。記者魯永明／翻攝
嘉義縣青松樂活科技農業公司負責人涉掏空公司，夫婦潛逃出境被通緝，法院依債權人聲請拍賣廠房設備，未拍成，最近出現第三人主張為承租人提出異議，法院審理中。記者魯永明／翻攝

掏空 法拍 通緝

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