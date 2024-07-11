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「我身上有槍」搭火車恫嚇旅客遭判刑 法官：雖沒槍但危害公安

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

潘姓男子去年5月30日在台鐵瑞芳火車站上車，搭乘4216車次區間列車欲至羅東火車站，卻在列車第4節車廂處，向車廂內十多名旅客大聲咆哮，並恫嚇大喊「我身上有槍」，造成車上乘客驚擾，警方雖未在他身上找到槍，法官認為，列車上恐嚇行為已造成公安上的危險，依恐嚇公眾罪判他有期徒刑2月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，潘男（43歲）去年5月30日下午5時20分，在新北市台鐵瑞芳火車站上車，搭乘台鐵4216車次區間列車欲至羅東火車站，卻在列車第4節車廂處，公然向車廂內的陳姓旅客及其他10幾位旅客大聲咆哮。

判決指出，潘男當時恫嚇他身上有槍等語，造成現場旅客驚擾，有危害公共安全之虞，陳姓旅客報警，鐵路警察局台北分局到場處理、蒐證，但在他身上沒有找到槍枝。

潘男向警方供稱，案發當時有喝酒，喝醉了精神狀況不太好，法官根據警方提供刑案現場相片，指他現場實際上雖未攜帶槍枝，但從現場乘客人數及狀況等情節來看，潘男都能清楚描述，法官認為他犯案意識清楚，並無因精神障礙或其他心智缺陷情況。

法官指出，潘男獨犯刑法恐嚇公眾罪，潘男主觀上對於加害生命、身體、財產的恐嚇內容，恐嚇特定或不特定多數人，足以威脅公眾安全，因公眾為恐嚇行為發生公安上的危險，構成恐嚇公眾罪。

潘男曾因酒駕的公共危險案，經宜蘭地方法院判處有期徒刑5月確定，108年9月11日執行完畢，他於有期徒刑執行完畢5年以內再犯，法官因此判決有期徒刑2月，易科罰金如以每天1千元折算，代價是共要2萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

潘姓男子搭乘4216車次區間列車，在車廂內對旅客大聲咆哮，並恫嚇大喊「我身上有槍」，造成車上乘客驚擾，法官依恐嚇公眾罪判他有期徒刑2月。記者游明煌／攝影
潘姓男子搭乘4216車次區間列車，在車廂內對旅客大聲咆哮，並恫嚇大喊「我身上有槍」，造成車上乘客驚擾，法官依恐嚇公眾罪判他有期徒刑2月。記者游明煌／攝影

恐嚇 火車站

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