黑幫設局富二代 卓揆宣示打詐

行政院長卓榮泰（中）昨首度赴刑事局，視察全國同步打擊詐欺專案成果，宣示打詐掃黑，盼立法院盡速通過打詐四法。記者林俊良／攝影 竹聯幫明仁會前會長林立騰涉以假投資等設局敲詐富二代，再暴力討債，風飛砂幫成員廖姓男子涉成立水房，替假冒財經專家謝金河的詐騙集團洗錢，警方上月全國同步打擊詐欺，查獲兩案犯嫌。行政院長卓榮泰上任後昨首度赴刑事局，宣示打詐掃黑，盼立法院盡速通過打詐四法。

竹聯幫明仁會去年初高調舉辦春酒成警方打擊目標。警方調查，前會長「京葵」林立騰教唆幫眾，鎖定富二代以假投資、詐賭設局，使被害人欠錢後逼簽數千萬元本票，拘禁、強拍猥褻影片等討債，現任會長「松鼠」陳彥廷則涉經營博弈網站。

警方查獲林等九人詐欺、恐嚇取財、組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方命十至廿萬元交保；查獲陳與博弈代理商組頭、成員等廿九人，依賭博、組織、洗錢防制法等移送，檢方命三至十萬元交保。

有詐團假冒財訊傳媒董事長謝金河傳ＬＩＮＥ訊息，以投資股票向從事房產生意李姓老翁騙走一點七億元。警方逮捕取款車手，鎖定風飛砂幫成員廖姓男子成立水房洗錢，查獲十人依詐欺等移送，檢方聲押廖等三人獲准；另外，查獲風飛砂成員甯姓男子等八人，查扣非制式槍十三枝、模擬槍一枝及子彈五五三顆。

卓榮泰視察專案成果說，政府掃蕩詐欺、黑道、肅貪、反毒，一定讓民眾對治安安心，與詐欺對峙只有開始、沒有結束，盼立院盡速通過打詐四法，經濟發展和強化治安是政府工作重點；當前全國有掃黑及綠能掃黑兩項專案進行，要讓不法人士知道「台灣不是歹徒可以囂張的地方」。