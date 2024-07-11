台版柬埔寨奪3命 4人無期徒刑

台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影 「台版柬埔寨」案詐騙集團虐死三人騙四億元，主嫌「藍道」杜承哲與共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑各背三百多條罪名。士林地方法院昨依私行拘禁致死等罪，判處四人無期徒刑，褫奪公權終身，批犯罪手段慘無人道，杜曾在詐團群組自豪說「團隊榮耀」，絲毫沒有懺悔之心。

昨到庭聆判的詐欺被害人說，希望民事求償能取回被騙金額。判決指出，檢警破獲控房救出被害人後，杜承哲在群組發文稱「團隊榮耀」、「專門創造金流界里程碑」、「經過這幾次疲勞事件打通了我的缺德二脈」等，根本沒感到羞愧懺悔，法治觀念嚴重偏差，行徑極為惡劣，有量處最重刑無期徒刑之必要。

合議庭認定，杜與洪俊杰、薛隆廷、王昱傑犯組織犯罪防制條例、私行拘禁致人於死、非法使人施用第三級毒品、私行拘禁、三人以上共同詐欺取財等各三二七罪，杜再加遺棄屍體二罪，四人共一三一○罪；僅杜認罪致三條人命，但其餘三人也能從遠端監控及群組控員回報，知悉被害人處境，可預見死亡結果，應共同負責，均應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

對於犯罪所得，杜一家三口二○四○萬元、薛八十萬元及洪、王各四十萬元，均沒收或追徵。全案僅杜對一名死者家屬達成和解，日前先賠償一半金額一五○萬元。

薛、王到庭聆判，王在延押庭請求交保，稱回家整頓家庭，日後才能安心入監服刑，造成三死是因控房管理不當，他在水房負責打款，無法預見死亡結果，會上訴。杜、洪另案入監服刑，未到庭聆判。杜曾出庭說，做水房是為了求財，沒有要害命，知道發生三條人命後，匿名捐三口棺材做公益，也想把詐團轉出去；審判長批是要經驗傳承把詐團當事業？洪曾稱，他缺錢才會答應接棒。

杜二○二二年九月底至十一月初發起犯罪組織，組成水房、控房與境外機房聯合詐財，假投資詐騙二六六人、金額四億○八三四萬餘元，私行拘禁人頭帳戶提供者六十一人，關押卅八天，上手銬、腳鐐、嘴巴塞毛巾、毆打、電擊及持鐵棍燒紅燙肚子，在泡麵摻入FM2毒品，造成黃姓、林姓男子及黃姓女子死亡，棄屍荒野。薛是核心成員，輔助杜操縱指揮詐團，洪、王也是重要角色。