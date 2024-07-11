聽新聞
test
0:00 / 0:00
躲兵役 高薪工程師判3個月
台中劉姓男子16歲出國後沒再回台，被區公所發函通知服兵役都置之不理，被檢方依妨害兵役罪嫌起訴，且時隔數年除役後才返國處理官司；台中地院考量，劉男破壞兵役公平性，考量他沒有前科、現為數據工程師，年薪美金18萬元（約新台幣586萬元），依妨害兵役罪判他3月，得易科罰金，可上訴。
依兵役法規定，男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役。
檢方調查劉男現年40歲，2004年6月經核准出境就學，逾期未歸，中市北屯區公所2019年11月20日發函催告劉，應於3個月內回國接受徵兵，催告公文同時郵寄送達劉及劉母。公所2020年6月8日再發函檢送徵兵檢查通知書，但劉仍未在同年6月22日準時到場檢查，且至今未返國，導致沒有服兵役。
檢方另傳喚劉男也未到庭，根據他出境資料、北屯區公所送達文書等，認為劉犯嫌明確，2020年偵結，依違反妨害兵役治罪條例將他向法院聲請簡易判決處刑，劉男時隔多年才返國接受裁判。
台中地院審酌，劉男明知役齡男子都有依法服兵役義務，卻為在國外求學，竟於核准出境後長期滯留國外不歸，破壞兵役制度公平性，也損及潛在國防動員兵力，實非可取。
法院說，念及劉男犯後坦承、態度尚佳，且過去沒有不良前科，大學畢業後現為數據工程師，年薪美金18萬元，依妨害役男徵兵處理罪判他3月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言