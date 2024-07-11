剪樹師傅遭電擊 台電判賠123萬

台電。圖／聯合報系資料照片 23歲鐘姓園藝師傅去年修剪景觀步道的喬木樹枝時，因高壓電線和樹木產生感電現象，害他受電擊而全身20%燒燙傷、部分肌肉壞死，領有重大傷病證明，他認為台灣電力公司有疏失，提告求償123萬7180元，台北地方法院判台電應全額賠償，可上訴。

鐘提告主張，他擔任園藝師傅工作約1年，公司去年承包淡水區公所景觀步道修剪喬木枝條工程，同年2月18日他站在吊籠內修剪樹枝，工具並未碰觸到電線，卻因電線和喬木產生感電意外，讓他當場大叫、倒臥吊籠內，全身多處燒燙傷。

鐘指出，他經送醫治療，全身20%有2至3度電傷，腹部部分肌肉壞死，接受多次清創和植皮手術，領有重大傷病證明，出院後也要持續到整形外科、復健科回診；區公所等單位事後會勘，發現高壓電線外皮破損，且和樹木枝葉、藤蔓接觸纏繞，不是電線應有的妥適狀態。

鐘認為，現場沒高壓電相關警告標示，台電沒妥善維護保管高壓電線，確實有過失，而他案發時才23歲，遭受電傷僥倖未死，請求台電賠償醫藥費、工資損失、精神慰撫金共123萬7180元。

台電反駁指步道口有高壓電警示字樣，且公司定期皆會派員檢視，已盡管理義務，認為園藝公司人員稍加注意就可知有高壓電線存在，並避開有電線地方，且事故前熔絲鏈開關安全裝置沒啟動，可見正常供電，認為是鐘操作不慎才會發生事故。

台電指出，步道樹木依法由淡水區公所維護，台電曾通知區公所樹木修剪，並表示可配合停電，但公所未告知當天施工，並指園藝公司沒提供安全裝備，認為鐘應向區公所、園藝公司求償。

台北地院認為事故發生時電線和喬木纏繞、接觸，且電線有多處摩擦破損，露出銀色電纜，並非安全妥適狀態；且台電巡視人員僅用目視方式巡視，難以確保電線安全，認為台電確實未妥善管理工作物，審酌後認為鐘請求金額合理，全額判准。

樹藝師陳鴻楷說，國外在高壓電旁修剪樹木，須有特殊專長的證照才可執行，且需做好公共安全要求和保護措施，台灣長期不重視這項專業技能，也無相關培訓。