詐騙水房從實體改隱身線上 卓揆表揚基檢溯源破獲2水房

基隆地檢署檢察官陳筱蓉指揮警、調，偵查以假戀愛、假投資手段電信詐欺機房案件，歷經3波溯源，破獲2座線上水房，查扣瑪莎拉蒂跑車、賓士房車等不法所得，日前聲押劉姓主嫌獲准。行政院長卓榮泰今天表揚專案小組善用科技偵查工具，揪出網路線上水房，防範更多人受害。

基隆地檢署指出，專案人員去年1月中旬逮捕黃姓男子等6人，涉嫌以戀愛、投資名義詐欺民眾財物，去年5月間起訴後，持續追查，循線發現詐團在新北市淡水區租用某處高級住宅架設詐騙機房，以相同手法，使用變聲器佯裝美女從事詐騙。

專案小組去年8月再次行動，間拘捕電信詐欺集團成員共8人，檢察官偵訊後，全數聲請羈押禁見獲准，去年11月起訴8人。

專案小組持續追查犯罪金流，發現淡水電信詐欺機房在前年9月之前，就與劉姓、林姓男子為首的線上水房合作，由劉、林各透過Telegram通訊軟體等平台，開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組」（人頭戶）。

兩人並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示線上水房集團成員，待電信詐欺機房以戀愛及投資詐欺方式，向被害人騙得款項後，就配合在線上透過網路銀行層轉詐騙款項，並搭配轉換成虛擬貨幣將款項轉出境外，從事洗錢。

檢方查出這2座線上水房至少使用11名人頭，初估經手詐騙金額超過8000萬元。專案小組蒐證完備後，今年6月6日同步搜索5處，查扣電腦1台、手機10支及點鈔機1台等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂跑車、賓士房車各1輛等不法所得。

劉男在案發後想搭機出境，但在機場遭拘提，同日拘提林男到案。檢察官訊問後，以兩人涉犯刑法詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪犯罪嫌疑重大且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，日前向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢檢表示，虛擬貨幣逐漸取代現金成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，逐漸廢棄傳統經營實體水房模式，改採線上水房。詐騙集團使用單一手機，即可藉不同帳號或暱稱，單線聯絡、控制人頭戶，在線上轉匯、交易虛擬貨幣轉出境外隱匿，偵辦極其困難。