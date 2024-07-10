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NET律師：謝國樑稱沒強闖東岸商場 根本就是說謊

中央社／ 基隆10日電

基隆市政府今年2月強制點交東岸商場資產，前營運廠商NET控告市長謝國樑等涉嫌強盜、毀損罪。NET委任律師陳義文今天展示遭破壞的門鎖零件，指控謝國樑當時聲稱沒有下令強闖根本就是說謊。

基隆地方檢察署當時受理並經調查後，今天將證物發還給NET，並持續釐清案情偵辦。

NET隨後將這批物品放置在東岸商場1樓通道旁，上面張貼標示「強盜贓物暫置區」等文字，引人側目。

陳義文下午在東岸商場指控，基隆市政府說當時他們沒有破門，謝國樑也說他沒有強盜，但如今看到這些被破壞的門鎖，那請問這些證物是什麼？

他說，如果沒有謝國樑所謂的強盜行為，又何來這麼多盜贓物留存在現場的問題，謝國樑號稱政治大學法律碩士刑法專業，但卻在沒有任何法令、沒有任何法院裁判基礎之下，直接帶領數十名警員破門而入，更重要的是，事發之後到現在，謝國樑神隱背後，不敢承認。

基隆市政府發言人呂謦煒回應，市政府當時依法執行公務，排除違法竊占商場的違法廠商，沒有任何強盜行為可言。之前民事庭法官的判決，已認定東岸商場所有權由基隆市政府擁有，自然無「強盜」之說。希望相關當事人尊重司法，不要做賊喊抓賊，進行政治炒作。

NET委任律師陳義文今天展示遭破壞的門鎖零件，指控謝國樑當時聲稱沒有下令強闖根本就是說謊。記者邱瑞杰／攝影
NET委任律師陳義文今天展示遭破壞的門鎖零件，指控謝國樑當時聲稱沒有下令強闖根本就是說謊。記者邱瑞杰／攝影

NET 基隆 強盜 律師 謝國樑

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