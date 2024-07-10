NET律師：謝國樑稱沒強闖東岸商場 根本就是說謊

基隆市政府今年2月強制點交東岸商場資產，前營運廠商NET控告市長謝國樑等涉嫌強盜、毀損罪。NET委任律師陳義文今天展示遭破壞的門鎖零件，指控謝國樑當時聲稱沒有下令強闖根本就是說謊。

基隆地方檢察署當時受理並經調查後，今天將證物發還給NET，並持續釐清案情偵辦。

NET隨後將這批物品放置在東岸商場1樓通道旁，上面張貼標示「強盜贓物暫置區」等文字，引人側目。

陳義文下午在東岸商場指控，基隆市政府說當時他們沒有破門，謝國樑也說他沒有強盜，但如今看到這些被破壞的門鎖，那請問這些證物是什麼？

他說，如果沒有謝國樑所謂的強盜行為，又何來這麼多盜贓物留存在現場的問題，謝國樑號稱政治大學法律碩士刑法專業，但卻在沒有任何法令、沒有任何法院裁判基礎之下，直接帶領數十名警員破門而入，更重要的是，事發之後到現在，謝國樑神隱背後，不敢承認。