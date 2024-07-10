近期「這2事」發生眉角...威震吳明達遭槍擊 檢警追查中

威震集團董事長吳明達遭槍震驚江湖，檢警追查發現，吳明達上周與天道盟重量級大哥在餐廳內，為了請客「面子問題」爆口角衝突，吳明達酒後嗆聲該名大老，雙方種下心結，不排除與此有關聯，另一可能是土地開發案有關。

可靠消息指出，吳明達近期與人有2件事情發生眉角，一件是與香港14K大老餐敘上，與天道盟重量級大哥爆口角，還作勢要推對方，但此事後續有向該名大哥賠禮道歉，但手下對吳明達行為相當不滿。

另外，吳明達5年前找大同區1名男子合作土地開發，原計畫2年內要開發完成，但卻遲遲延宕，該男子找上吳明達要求分紅，但土地都還沒整合，還有人住在裡面，根本無法動工，檢警不排除這2起事件是導致吳明達遭槍擊，真正原因有待釐清。