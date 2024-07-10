高雄氣爆求償僅獲賠2千多萬 高市府：持續上訴、受災者權益不受影響

103年7月31日高雄發生石化氣爆，在氣爆屆滿10年前夕，高雄高分院10日就六大案的其中一件宣判，認定中油無責、榮化與華運應連帶賠償市府新臺幣2千6百萬餘元及法定利息，高市府責任比例8成，高市府表示，固然尊重司法判決，但對於法院未能公平追究肇事責任、釐清肇事原因仍深表遺憾。

市府表示，本案二審法院仍然認定中油無責，但中油於79年假借申請埋設「輸油管線」名義，實際上卻是石化料輸送管，80年4月完工後一天沒用就交給福聚公司（後被榮化併購），私自將油管變成具危險性的石化管線。

況且中油本身也是這個Y型管線的使用者，長期用以輸送石化料，只是氣爆當天恰巧輪由華運、榮化輸送及接收丙烯而已，因此中油縱使不是管線所有人，也應該是使用人，自然也應對該管線負有巡檢維護義務，但這部分法院顯然未加審酌。

至於市府負擔責任比例仍為過重，推測二審判決認事用法仍是以20年前設置箱涵時將管線包覆為基礎，但未審酌許多事實已切斷箱涵施工與氣爆間的因果關係，並且忽略責任歸咎上，更應著重在追究中油、榮化及華運因大量利用該管線輸送丙烯營運獲得龐大利益，卻長達4,626天未進行任何管線維護、管理及檢測的事實，以致該管線淪為「孤兒管線」乏人問津。

更遑論該管線使用者有能力及時發現管線變薄、鏽蝕，進而汰換管線；況且榮化及華運於氣爆當天確有反覆不當加壓之行為，才是氣爆發生之主要原因，對此判決市府表達深切遺憾。

市府將於六大案陸續收到二審判決書後，對完整判決內容進行研議，分析是否有判決不備理由、理由矛盾之處，及就得據為有利之法律上理由，依法於上訴第三審予以主張，讓整體事件的責任歸屬更為明確。