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NET擺出「強盜贓物暫置區」 基市府：不要做賊喊抓賊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市政府今年2月1日強制點交東岸商場資產，前營運廠商NET控告市長謝國樑等人涉嫌強盜等罪。檢方今天發還已無爭議的證物。NET將這批物品擺出，標示「強盜贓物暫置區」。市府回應，市府發言人呂謦煒表示，市府無任何強盜行為，希望相關當事人尊重司法，不要做賊喊抓賊，進行政治炒作。

呂謦煒今晚說，基隆市政府是依法執行公務，排除違法竊占商場的違法廠商，沒有任何強盜行為可言，今天上午只是檢察官請主富公司將原本遺留於辦公室的物品取走。

呂謦煒表示，之前民事庭法官的判決，已認定東岸商場由基隆市政府擁有所有權，自然無所謂強盜之說，希望相關當事人尊重司法，不要做贓喊抓賊，進行政治炒作。

NET委任律師陳義文今天在東岸商場1樓，展示檢方發還被破壞的門鎖，重提對市府辦理東岸廣場重新招商的疑點，並說無意要再挑起紛爭，只是在搬運檢方發還的扣押物品時，網路上有人指NET要退出基隆，所以要站出來澄清，並請「基隆市民開啟雪亮的眼睛，做好你們的選擇。」

基隆地檢署表示，受理NET提告後，檢察官前往東岸商場查扣有採證必要的證物，在完成錄影、清點等採證作業後，今天將證物發還NET，並持續釐清案情偵辦。NET今將這批證物放在到1樓通道旁，並在上方張貼「強盜贓物暫置區」等文字，檢方不過問。

市府發言人呂謦煒表示，市府無任何強盜行為，希望相關當事人尊重司法，不要做賊喊抓賊，進行政治炒作。記者邱瑞杰／攝影
市府發言人呂謦煒表示，市府無任何強盜行為，希望相關當事人尊重司法，不要做賊喊抓賊，進行政治炒作。記者邱瑞杰／攝影
基隆東岸商場前營運廠商NET今將檢方發還的證物，放置在商場1樓通道旁，並標示「強盜贓物暫置區」等文字。記者邱瑞杰／攝影
基隆東岸商場前營運廠商NET今將檢方發還的證物，放置在商場1樓通道旁，並標示「強盜贓物暫置區」等文字。記者邱瑞杰／攝影

NET 基隆 強盜 檢察官 謝國樑

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