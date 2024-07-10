新北檢吳佳蒨偵辦第三方支付業者洗錢已羈押8人 獲卓揆表揚

新北地檢署檢察官吳佳蒨偵辦不法第三方支付業者，提供博奕網站及詐欺集團金流服務配合洗錢，至今已羈押8名被告，查扣不法所得約1.3億元、現金788萬元及4筆不動產。行政院長桌榮泰今天參加「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」時，特別表揚吳檢辦案團隊發揮政府打擊詐騙和洗錢的整體戰力。

新北檢表示，重大刑案專組檢察官吳佳蒨指揮刑事局及新北、桃園、高雄市警局，偵辦第三方支付業者提供博奕及詐欺業者金流服務，當遇到其配發的虛擬帳號或超商條碼涉詐，即提交不實資料供調查，協助掩蓋洗錢犯行。