屏東警半年取締酒駕逾千件 15日起連3天大執法

屏東縣警察局統計今年上半年取締酒駕違規達1227件，警方在15至17日全縣大執法，針對易酒駕聯外道路及易飲酒場所周邊熱區，規劃路檢及機動攔檢，全力防堵危險駕車。

縣警局今天發布新聞稿表示，統計今年1月至6月底，取締酒駕違規多達1227件，顯示仍有許多民眾心存僥倖酒駕上路，而多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭員警攔查仍會被依法送辦；為全面防堵酒後駕車，規劃15至17日連續3天進行「全縣同步取締酒駕」大執法專案。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣駕照1至2年、吊扣牌照2年。

另外，駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，防制酒駕是警察保障用路人安全的重點工作，將持續強力執行、嚴打酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康