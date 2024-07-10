快訊

外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

屏東警半年取締酒駕逾千件 15日起連3天大執法

中央社／ 屏東縣10日電

屏東縣警察局統計今年上半年取締酒駕違規達1227件，警方在15至17日全縣大執法，針對易酒駕聯外道路及易飲酒場所周邊熱區，規劃路檢及機動攔檢，全力防堵危險駕車。

縣警局今天發布新聞稿表示，統計今年1月至6月底，取締酒駕違規多達1227件，顯示仍有許多民眾心存僥倖酒駕上路，而多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭員警攔查仍會被依法送辦；為全面防堵酒後駕車，規劃15至17日連續3天進行「全縣同步取締酒駕」大執法專案。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣駕照1至2年、吊扣牌照2年。

另外，駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，防制酒駕是警察保障用路人安全的重點工作，將持續強力執行、嚴打酒駕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣警察局統計今年上半年取締酒駕違規達1227件。圖為屏東縣警察局。記者劉星君／攝影
屏東縣警察局統計今年上半年取締酒駕違規達1227件。圖為屏東縣警察局。記者劉星君／攝影

屏東縣 警察 酒測 酒駕 駕照

延伸閱讀

屏東「三不像」鮪魚身分破解 南大：太平洋黑鮪

酒駕飆破時速200公里還拍照炫耀！男撞死人判17年 網友喊太輕

屏東3D「上天下海」旅遊超夯 玩家敲碗加開梯次縣府這麼說

高凌風獨子「寶弟」酒駕違停移送 稱開出停車場給代駕

相關新聞

NET擺出「強盜贓物暫置區」 基市府：不要做賊喊抓賊

基隆市政府今年2月1日強制點交東岸商場資產，前營運廠商NET控告市長謝國樑等人涉嫌強盜等罪。檢方今天發還已無爭議的證物。...

高雄氣爆求償僅獲賠2千多萬 高市府：持續上訴、受災者權益不受影響

103年7月31日高雄發生石化氣爆，在氣爆屆滿10年前夕，高雄高分院10日就六大案的其中一件宣判，認定中油無責、榮化與華...

高雄氣爆市府提損害賠償案 李長榮化工遭判應負責將上訴

針對高雄氣爆高雄市政府提起的損害賠償案，臺灣高等法院高雄分院10日判決李長榮化工應負賠償責任，該公司表示深感遺憾，將委請...

新北檢吳佳蒨偵辦第三方支付業者洗錢已羈押8人 獲卓揆表揚

新北地檢署檢察官吳佳蒨偵辦不法第三方支付業者，提供博奕網站及詐欺集團金流服務配合洗錢，至今已羈押8名被告，查扣不法所得約...

屏東警半年取締酒駕逾千件 15日起連3天大執法

屏東縣警察局統計今年上半年取締酒駕違規達1227件，警方在15至17日全縣大執法，針對易酒駕聯外道路及易飲酒場所周邊熱區...

SBL假球簽賭案...地院密集訊問證人 昔日MVP柯旻豪50萬元交保

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地院密集開庭審理，訊問相關證人，今日下午訊問同案被告邱忠博、邱廷昱、邱繼緯作證，全案與昔日MVP柯旻豪相關的主要證人均訊問完畢。合議庭今裁定，柯旻豪雖有串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。