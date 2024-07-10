曾涉北市殺警案...他因假幣商身分被訴 嘉義再度犯詐欺交保

曾涉及10年前北市殺警案的石姓男子，今年4月才因假幣商身分遭起訴，日前又到嘉義犯案被逮，檢方複訊後依有湮滅證據、反覆實施同一犯罪之虞向法院聲請羈押，但嘉義地院認為相關事證已可供佐證，裁定8萬元交保、限制住居。

檢警表示，10年前在台北市發生一起夜店殺警案，因涉及人數眾多，是當時社會矚目重大案件，37歲石男也是涉案人之一。本月4日石男涉嫌受詐欺集團指示，以幣商身分南下嘉義，準備向詐騙被害人沈姓男子收取現金，而被警方逮捕。

檢警調查，被害人沈男受到投資虛擬貨幣高報酬誘惑，詐團仿冒、架設假投資網站取信，不斷製造會員獲利假象，讓沈男心動後，要他創立虛擬錢包，聲稱買泰達幣後轉入指定錢包才能完成投資，並介紹他向石男買泰達幣。

石男今年向沈男取款3次，前後約200萬元，沈男後來驚覺被騙報警，警方於4日逮捕石男並移送，檢方複訊後依涉犯詐欺取財罪及洗錢罪犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地院聲請羈押。

石男辯稱是正常的交易幣商，僅從中獲利1%左右，自去年9月至今，已交易200次左右，但石男於今年4月間，才因假幣商身分遭高雄地檢署依詐欺罪嫌起訴，且還涉及台北、新北及台南詐欺案件，目前還在偵辦中。