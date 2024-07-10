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保母姐妹凌虐1歲童「剴剴」致死 國民法庭今裁定續羈押禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

從事保母工作的劉彩萱、劉若琳姐妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，檢方起訴後法院裁定羈押禁見3月；劉氏姐妹的押期將屆，法官日前傳喚她們表示意見，姐妹主張交保，台北地院國民法官法庭審查，今天裁定她們繼續押禁見。

法官認為，劉彩萱、劉若琳犯最輕本刑10年以上重罪、有逃亡之虞、有勾串共犯或證人之虞，2人自7月18日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

依起訴，劉姓姊妹是專業保母，為兒童福利聯盟文教基會待出養兒童保母，2023年8月間，劉姓姊姊與「剴剴」外婆簽署托育委約書，約定2023年9月1日起以每天1000元在住處全天照護「剴剴」。

劉姓姊姊自2023年9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢、頭部將「剴剴」身體對折綑綁，用口罩、保利龍遮蓋眼睛後，用膠帶將「剴剴」綁附在椅腳。

此外，她將「剴剴」綑綁後塞入水桶或擁擠角落雜物旁邊，劉女妹妹於姊姊在洗澡或外出時，協助綑綁或看管監「剴剴」，在「剴剴」蒙眼口罩脫落時，將口罩戴上，以蒙住他雙眼。

檢方調查認定，劉姓妹妹曾見「剴剴」遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙脫踢翻水桶嘗試掙脫，將「剴剴」綑綁固定再塞回水桶內，還長時間處罰讓「剴剴」裸體躺在地上、雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢。

劉姓姊姊也命「剴剴」裸體罰站在陽台、屋內等角落到睡著，遇「剴剴」不從，即以腳踹、毆打、以眼神怒視、大聲斥喝及辱罵「機掰」，致「剴剴」不停顫抖，導致身體因長期綑綁變形且不對稱。

檢方說，劉姓妹妹2023年9月7日以指甲刮「剴剴」的右頸部，造成「剴剴」脖子撕裂傷及全身有多處新舊不同程度鈍挫擦傷、瘀傷、裂傷，「剴剴」大血管也塌陷、下門牙缺，還有皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積。

劉姓姊妹也重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、燒焦物絞碎餵食「剴剴」，不幫「剴剴」穿衣長期無衣物蔽體，又因一天只提供半個紙杯的泥狀絞碎物給「剴剴」吃，致長期營養不良、感染肺炎。

2023年12月23日晚間10時，「剴剴」已嘔吐，手腳冰冷，劉姓姊姊僅將「剴剴」置雜物間角落，翌日凌晨發現「剴剴」已無意識，才請先生撥打119送醫，不過，「剴剴」送至台北市萬芳醫院前，因低血容性休克而停止呼吸死亡。

保母劉彩萱凌虐1歲男童「剴剴」致死審理中羈押3個月，法院今裁定繼續羈押禁見2月。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱凌虐1歲男童「剴剴」致死審理中羈押3個月，法院今裁定繼續羈押禁見2月。圖／聯合報系資料照片

保母 口罩 國民法官 妹妹 萬芳醫院 蟑螂

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