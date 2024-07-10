擔心女兒跟男友跑了…老爸怒砸車窗、拖人下車壓制 遭判刑

台南洪姓男子去年6月間為阻擋女兒王姓男友開車載她出門，持榔頭敲碎駕駛座玻璃後開啟車門，將他拖出車外壓制在地，致王的頸部勒痕及四肢擦傷，王提告後又撤回，法官體諒洪身為人父擔心女兒處境及安危而誤觸法網，認他犯強制罪處拘役50日，緩刑2年，向公庫支付10萬元。

洪於偵查時指出，他並不認識王，因女兒已經2個月沒回家，擔心她被控制，當天他報警後請王開門，但王執意要開車離開，情急之下才拿榔頭砸其玻璃，他有拉王下車，也有先擋在車子前面，請王等警察來。

王於警詢時表示，當時對方將其車窗擊碎後，將車門解鎖後打開，並且將他拉下車，且把他壓在地上不能行動。他說，當時他有向對方請求能否起身說話，但對方卻說「你就坐著等警察來就對了」。

然而，洪妨害王及女兒自由離去權利，致王上衣及駕駛座玻璃破損而不堪使用，王右側前臂、左側手腕擦傷、右側頸部挫傷有勒痕，兩側臉部腫脹、左側大腿點狀出血、頭部外傷併頭暈等傷害，王提供行車紀錄器錄影光碟、車損照片及醫院診斷證明等對洪提告。

檢方認為，王提出現場錄音內容，衝突起因他欲驅車離去，洪及其親屬才報警並阻止2人離開，可見洪破壞車窗玻璃打開車輛中控鎖，目的應在阻擋2人離去，雖致王受有傷害、車窗玻璃及衣物毀損，難認洪另具有傷害、毀損故意，因與已起訴強制罪嫌部分，為同一基礎犯罪事實，不另論傷害、毀損罪嫌。

台南地院認為，洪犯罪動機是因身為人父擔心女兒處境及安危，一時未及細思，致誤觸法網，並其犯罪手段及對2人造成損害，另王又撤回告訴，雖其撤回不生效力，惟足認王已原諒洪不欲再行追究，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，依法量處其刑。

法官認洪犯強制罪處拘役50日，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並禁止對女兒實施家庭暴力。另應於判決確定後向公庫支付10萬元，可上訴。

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