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劉姓保母姊妹涉虐童致死 北院裁定延押2月
台北市劉姓保母姊妹檔涉嫌虐死1歲男童，北檢4月間依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴劉姓保母姊妹。台北地方法院今天裁定2人自7月18日起延長羈押2月，並停止接見通信。
劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。
台北地檢署今年1月間聲押劉姓保母獲准，2月間另聲押劉女胞妹獲准。檢察官今年4月18日起訴劉姓保母姊妹，台北地方法院裁定羈押禁見。法官認為2人犯最輕本刑10年以上重罪、有逃亡之虞、有勾串共犯或證人之虞，今天裁定2人自7月18日起延長羈押2月，繼續禁止接見通信。
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