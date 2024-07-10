劉姓保母姊妹涉虐童致死 北院裁定延押2月

台北市劉姓保母姊妹檔涉嫌虐死1歲男童，北檢4月間依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴劉姓保母姊妹。台北地方法院今天裁定2人自7月18日起延長羈押2月，並停止接見通信。

劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。