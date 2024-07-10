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劉姓保母姊妹涉虐童致死 北院裁定延押2月

中央社／ 台北10日電

北市劉姓保母姊妹檔涉嫌虐死1歲男童，北檢4月間依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴劉姓保母姊妹。台北地方法院今天裁定2人自7月18日起延長羈押2月，並停止接見通信。

劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。

台北地檢署今年1月間聲押劉姓保母獲准，2月間另聲押劉女胞妹獲准。檢察官今年4月18日起訴劉姓保母姊妹，台北地方法院裁定羈押禁見。法官認為2人犯最輕本刑10年以上重罪、有逃亡之虞、有勾串共犯或證人之虞，今天裁定2人自7月18日起延長羈押2月，繼續禁止接見通信。

台北地方法院。記者王聖藜／攝影
台北地方法院。記者王聖藜／攝影

保母 兒福聯盟 北市 檢察官

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