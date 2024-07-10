NET再出招...檢方發還查扣物 全擺商場「強盜贓物暫置區」引側目

基隆市政府今年2月1日凌晨強制點交東岸商場資產，前營運廠商NET控告市長謝國樑等人涉嫌強盜、毀損等罪。檢方今天完成查扣物清點採證後，發還已無爭議的證物。NET將這批物品放置在商場1樓通道旁，上面張貼標示「強盜贓物暫置區」等文字，引人側目。

NET委任律師陳義文今天在東岸商場1樓，展示檢方發還被破壞的門鎖，重提對市府辦理東岸廣場重新招商的疑點，並說無意要再挑起紛爭，只是在搬運檢方發還的扣押物品時，網路上有人指NET要退出基隆，所以要站出來澄清，並請「基隆市民開啟雪亮的眼睛，做好你們的選擇。」

對於陳義文今天的言行，基隆市政府暫無回應。

基市府原將東岸廣場委由大日公司營運，大日引進NET為協力廠商，大日經營地下1到4樓停車場，NET經營地上1到4樓商場。市府重新辦理招商，微風集團出線，市府2月1日邀微風、大日辦理點移交作業時，NET主張擁有2到4樓建物產權，指控市府破壞鎖頭強制點交，涉嫌強盜、毀損等罪嫌。