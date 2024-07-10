台版柬埔寨...詐團水房打款手遭判無期徒刑 沒和解卻求重金交保

台版柬埔寨三死詐四億案的主嫌「藍道」杜承哲等4人，遭判處無期徒刑，褫奪公權終身。杜承哲、洪俊杰另案入監服刑，今未到庭聆判，全案僅杜承哲和1名死者家屬和解，其餘都沒達成和解。在詐團水房打款的王昱傑今在延押庭上，請求法院重金交保，給予回家機會安頓家人，日後才能安心入監服刑。

法官今下午開庭，訊問延押意見，及對本案意見。公訴檢察官指出，2人一審判處重刑，有高度逃亡可能性，且也有反覆實施詐騙，有羈押必要。

王昱傑被詐團招募後，在水房負責打款，日前辯稱，詐團控房關押61人「管理不當」他在水房無法預見控房發生的死亡結果，否認私刑拘禁致死罪。王男說，會痛改前非，請求庭上給予機會，但他沒有和被害人和解，今他在延押庭向法官「請求交保」。

王的辯護人指出，感謝法院對於加重強盜部分判處無罪，但私行拘禁致死部分，量刑能否再往下調，另非法使人施用三級毒品罪部分，仍有爭執，後續會請求救濟。王昱傑碩士畢業，此案被羈押約14個月，期間小孩出生，家中共有2名小孩，希望在判決確定前，需要一點時間返家整頓家庭，日後安心入監服刑。一審判重刑，雖然不是富有家庭，但請求重保停押，願配合、遵行法院交保條件。

薛隆廷的辯護人指出，薛早就退出詐團，沒有反覆實施犯罪可能，請求法院可否以相當金額代替羈押。一審判決結果，待收判決後表示意見。杜承哲日前因另案入監執行2年徒刑。洪俊杰另依重傷害罪執行4年徒刑。今日2人無到庭聆判。

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