鋼鐵大廠造假獲利詐貸141億 廠房法拍董座4人被起訴

高雄源鋼鋼鐵公司營運出狀況，公司陳姓董座與黃姓副董為解決財務缺口，製造假發票營造獲利假象，向遠東商銀等銀行詐貸141億4千多萬，但資金流入仍無法補上缺口，最後票款「跳票」後詐貸案終於爆發，檢調今年3月搜索帶回陳姓董座等5人，今偵結後依違反銀行法、詐欺等罪起訴。

2001年成立的源鋼鋼鐵公司，主要經營鋼鐵貿易，並生產竹節鋼筋、外銷不鏽鋼捲和平板等業務，但2018年時，因營運狀況不佳，公司財務出現缺口，營運陷入虧損。

為填補缺口，該公司黃姓副董指示下屬開立與4家公司的不實交易發票，充當公司當年度營業收入，再把年度財務報表，交由不知情的會計師查核簽證，讓會計師出具無保留意見的年度財務簽證報告，塑造源鋼公司營收逐年成長、營運良好的假象。

之後陳姓董座再拿會計師簽核的報告，向遠東銀行、板信銀行、華南銀行、第一銀行、中國輸出入銀行、全國農業金庫等6家銀行申請貸款。

銀行團經過13次審核後，認為源鋼公司並無虧損且業績良好，成功核貸撥款，授信總額度為78億2360萬元，但實際動撥金額高達141億4991萬餘元。

隔年碰到鋼鐵市場熱絡，陳姓董座見鋼價持續上漲，為了取信鋼胚供應往來廠商的日商公司及其台灣子公司，指示林姓副總拿會計師簽核報告，佯裝源鋼獲利良好，讓日商及子公司採信用交易，預先支付鋼胚，但還款期限到了以後，源鋼卻未清償貨款，害兩公司損失2億8000萬元。

借來大筆款項後，源鋼因還不出利息，撥款銀行陸續申請執行，源鋼位於小港的廠房，最終被法拍，由上市鋼鐵廠東和鋼鐵加價2.03億元，以總價24億3000萬元拍下。由於該鋼鐵廠有多筆票款未清償，陳姓董座名下位於前鎮、苓雅區的不動產，也相繼流入法拍市場。