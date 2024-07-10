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台鐵潮州副站長YT頻道上傳持玩具槍照片 法官裁定不罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

台鐵潮州站邱姓副站長經常拍下旅客違規行為，將畫面分享到YT頻道，近期因上傳持BB槍照片及相關文字，引發爭議，台鐵予以申誡2次處分，警方將邱依違反社會秩序維護法移送，屏東地院潮州簡易庭裁定不罰，法官認為，爭議照片僅是加強堅毅態度的情境照片，且沒有網友因此受到驚嚇、害怕反應，或感受人身安全備受威脅理由。可上訴

裁定書指出，邱姓副站長在今年4月28日，在汽車內拍攝手持玩具槍拍照，今年6月1日，不滿網友對他的評論，在Youtube網站上傳手持玩具槍照片，並發文「「這些小嘍囉，以為寫些字就可以傷到我，真的太小看我堅強的心智了」等內容，警方認有違反社會秩序維護法移請裁處。

法官認為，從卷內證據資料，邱不滿網友言論，在網路上回應，回應內容中並無見恐嚇或威嚇不特定人的言論，該照片應僅為加強堅毅態度的情境照片，並無故意將上開類似真槍的道具槍顯露在外，刻意引起恐慌。

法官認為，卷內證據並無顯示有網友因此受到驚嚇、害怕之反應，或感人身安全備受威脅留言，尤其本案邱男在網路上傳照片，並非現場持槍，對於網路資訊的正確性，接受資訊者往往有所保留，對於社會安全並無重大致危害公共秩 序、社會安寧之虞。

不過法官也提醒，邱男縱有重申立場的必要性，亦應酌量以適當及有效的表現方式為之，以免訴訟纏身，更耗費社會司法資源，反倒模糊其自詡之正義價值。全案可上訴。

台鐵潮州站邱姓副站長經常拍下旅客違規行為，將畫面分享到YT頻道，近期因上傳持BB槍照片及相關文字，引發爭議，警方將邱依違反社會秩序維護法移送，屏東地院潮州簡易庭裁定不罰。圖／取自Youtube血汗台鐵
台鐵潮州站邱姓副站長經常拍下旅客違規行為，將畫面分享到YT頻道，近期因上傳持BB槍照片及相關文字，引發爭議，警方將邱依違反社會秩序維護法移送，屏東地院潮州簡易庭裁定不罰。圖／取自Youtube血汗台鐵

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