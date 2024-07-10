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欠稅、罰鍰共257萬 台南68歲工程行負責人遭管收

中央社／ 台南10日電

台南新營區某工程行負責人68歲王姓男子，滯欠多年稅款及罰鍰約新台幣257萬，行政執行署台南分署通知到案說明，當場留置聲請管收獲准，隨即解送台南看守所附設管收所。

行政執行署台南分署今天指出，王男滯欠民國105年度營業稅及罰鍰、105年度營利事業所得稅、105年-106年度勞工退休金費用及交通罰鍰等共125萬346元。

王男個人又滯欠105年度綜合所得稅及罰鍰、105年度營業稅及罰鍰、106年度營利事業所得稅、99年、101年、105年-108年、110年度使用牌照稅及罰鍰、交通罰鍰等共132萬7295元。

王男多年共滯欠257萬7641元，逾期未繳，移送強制執行。台南分署調查發現，王男於稅單送達後銀行帳戶多達1815萬餘元資金存入，其中一家銀行帳戶疑挪為自己或第三人所用金額266萬餘元，另一家銀行帳戶疑為自己或第三人所用資金411萬餘元。

王男昨天到案說明，台南分署執行官認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，當場留置及移送台南地方法院聲請管收獲准。

台南 台幣 強制執行

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