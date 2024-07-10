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高雄氣爆高市府過失責任從4成變8成、3公司判賠2847萬 市府喊上訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄氣爆事件高雄市政府為3100多名受災戶代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，部分案件陸續審理，其中2案一審判榮化、華運公司要賠償市府7942萬餘元，今高雄高分院宣判，合議庭認定市府對於氣爆發生有管理疏失，應負8成責任，重新計算損害數額，認為榮化、華運僅需賠償2847萬餘元。可上訴。

今判決結果出爐，市府過失責任占比較一審的四成提高至八成，高雄市政府說，對法院未能公平追究肇事責任、釐清肇事原因仍表示遺憾。

2014年7月31日高雄氣爆造成32人死亡、321人輕重傷，市府事後代位求償，認為中油、榮化、華運3家公司應負連帶賠償責任，合計求償10億餘元。

高雄地院審理本案時，榮化控告被告中油求償7億多元案遭駁回；市府則要負起4成過失，計算求償數額後榮化、華運應連帶共賠償市府7900多萬元，中油則無過失免賠。

全案上訴後，高雄高分院歷經6年多審理，合議庭認定出事管線為高雄市政府發包，該箱涵埋設工程違法包覆輸氣管線導致氣爆為主要肇因，且市府對於公共管線圖資整合管理有疏失，錯失防免災害發生機會，應付8成責任，判市府僅獲賠2847萬元，均可上訴。

市府指出，中油於79年假借申請埋設「輸油管線」名義，實際上卻是石化料輸送管，80年4月完工後就交給福聚公司（後被榮化併購），私自將油管變成石化管線，只是氣爆當天恰巧輪由華運、榮化輸送及接收丙烯，中油縱使不是管線所有人，也應該是使用人，對管線負有巡檢維護義務，但法院卻未審酌。

市府說，二審判決仍是以20年前設置箱涵時將管線包覆為基礎，但未審酌許多事實已切斷箱涵施工與氣爆間的因果關係，中油、榮化及華運因大量利用該管線輸送丙烯營運獲得龐大利益，卻未進行任何管線維護、管理及檢測的事實，以致該管線淪為「孤兒管線」乏人問津。

況且榮化及華運氣爆當天確有反覆不當加壓行為，才是氣爆發生主要原因，對此判決市府表達深切遺憾。市府將於六大案陸續收到二審判決書後，繼續上訴，讓整體事件的責任歸屬更為明確。

至於受災者已取得救助金，市府強調，本案判決金額並不影響受災者權益，會堅守多退少不補原則，若判決賠償金額變少，受災者已領補償金額不用退還，若判賠償金額增加，會予以補足。

2014年高雄氣爆案釀32死。圖／聯合報系資料照片
2014年高雄氣爆案釀32死。圖／聯合報系資料照片

中油 氣爆 高雄市

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