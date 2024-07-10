林姿妙涉貪案女兒作證 強調未經手競總甚至與藍營交惡

宜蘭縣長林姿妙涉貪案審理庭密集開庭中，宜蘭地院今天傳喚林姿妙在內9名被告，林的女兒林羿伶兼作證人，針對98地號的競選總部延長交互詰問。林羿伶強調，該競總轉為韓國瑜、呂國華競總時，沒有幫忙協調，甚至因為母女沒有替韓、呂助選，與前立委楊吉雄交惡。

檢方認為，林2018至2020年間，為使用羅東鎮98地號作為縣長及總統選舉競選總部，指示縣府官員在明知98地號臨時建物超過使用期限的情況下，違法批准延長使用；此外也虛偽認定地主劉石純的1558地號符合農地農用，免課112萬元土地增值稅，以此交換繼續免費使用98地號。

林羿伶今天證稱，2018年尋找競總是拜託楊吉雄處理，他在溪南有人脈，也非常支持國民黨候選人。辯方問，2018年底林姿妙縣長選舉後，是否有人找林羿伶協調該競總延長使用或延後拆除？林羿伶回答，從未有過，她甚至因此和楊吉雄交惡一段時間。

林羿伶表示，當年韓國瑜確定參選總統後，楊吉雄與多名藍營人士都希望林姿妙輔選，2019年林姿妙就任縣長後第一次辦媽祖文化節，韓就表態參加，林姿妙以「媽祖節不是政治性活動」為由拒絕；種種事情讓楊吉雄對林姿妙「輔選不力」相當不諒解，好一陣子不和她們母女說話。

檢方則聚焦於林羿伶與時任建設處代理處長吳朝琴的互動，問她明明沒有擔任公職，為何和吳熟稔，以及2019年8月間吳是否有找她商量1558地號事情？林羿伶說，2018年林姿妙競選縣長期間擬定政策白皮書，她多次請教擔任羅東鎮公所課長的吳朝琴相關議題才熟悉，至於2019年8月間時值中元普渡，行程滿檔，不可能有時間和吳會面。