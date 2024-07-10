黃嘉千、夏克立官司纏訟近2年今辯結 8月14日宣判
黃嘉千與老公夏克立離婚官司纏訟近2年，今夏克立最後一次至士林地方法院家事庭，庭訊5分鐘結束，全案辯論終結，定8月14日下午5點宣判。夏克立表示，加拿大刑事庭，去年7月25日已落寞，是清白的，在台灣刑事也沒有，希望家事庭官司結束了，就都結束了。
黃嘉千與夏克立2022年7月爆出婚變後，雙方16年婚姻對簿公堂，官司纏訟近2年，士林地方法院本月1日開言詞辯論庭，夏克立穿戴護腰，手中抱著一隻淺紫色兔娃娃出庭，庭後已不見手上的兔娃娃。
夏克立說，目前什麼東西都不能講，「會被放進監獄，不好意思」。黃嘉千則委由律師出庭，律師庭後沒受訪，隨即離開。
今法官傳喚夏克立出庭，庭訊5分鐘後結束，全案辯論終結，定8月14日下午5點宣判。夏克立說，在加拿大刑事、台灣刑事都沒油，是清白的，希望這次官司結束，就都結束了。
日前黃嘉千聲請保護令，士林法院也核發保護令。對此，夏克立透過律師發聲明指出，暫時保護令所為認定，本人深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，本人將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。
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