聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄氣爆市府代位求償數億 市府負8成過失僅獲賠2847萬
高雄氣爆事件高雄市政府為3100多名受災戶代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，部分案件陸續審理，其中2案一審判榮化、華運公司要賠償市府7942萬餘元，今高雄高分院宣判，合議庭認定市府對於氣爆發生有關裡疏失，應負8成責任，重新計算損害數額，認為榮化、華運僅需賠償2847萬餘元。可上訴。
2014年7月31日深夜11時55分許，前鎮區、苓雅區道路連環爆炸，範圍遍及凱旋三路、三多一、二路、一心一路等，道路塌陷成深溝，房屋及車輛受損，現場救援的7名警義消人員不幸罹難，造成32人死亡、321人輕重傷。
高雄市政府與李長榮化工等達成協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，並辦理「代位求償」，分多案向榮化、華運及中油公司求償。
高雄市府主張，發生爆炸的4吋管線為李長榮化工所有，並由中油負責設置，案發當天榮化與華運倉儲輸送氣體時，出現異常情形，榮化、華運卻未檢出管線破洞。
另外，晚上氣體外洩，中油也未提供管線位置等資訊，認為中油、榮化、華運等3家公司，應負連帶賠償，合計向中油求償7億多元、另中油、榮化、華運則應連帶賠償償3億2千萬元。
高雄地院審理時，榮化控告被告中油求償7億多元案遭駁回；市府則要負起4成過失，計算求償數額後榮化、華運應連帶共賠償市府7千9百多萬元，中油則無過失免賠。
全案上訴後，高雄高分院歷經6年多審理，合議庭認定出事管線為高雄市政府發包，該箱涵埋設工程違法包覆輸氣管線導致氣爆為主要肇因，且市府對於公共管線圖資整合管理有疏失，錯失防免災害發生機會，應付8成責任。
至於中油，因並未於氣爆當天操作輸氣管線，仍認定無過失，合議庭重新計算市府得請求金額，判市府僅獲賠2847萬元，均可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言