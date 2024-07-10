高雄氣爆市府代位求償數億 市府負8成過失僅獲賠2847萬

高雄氣爆事件高雄市政府為3100多名受災戶代位求償，分6案控告中油、榮化、華運索賠，部分案件陸續審理，其中2案一審判榮化、華運公司要賠償市府7942萬餘元，今高雄高分院宣判，合議庭認定市府對於氣爆發生有關裡疏失，應負8成責任，重新計算損害數額，認為榮化、華運僅需賠償2847萬餘元。可上訴。

2014年7月31日深夜11時55分許，前鎮區、苓雅區道路連環爆炸，範圍遍及凱旋三路、三多一、二路、一心一路等，道路塌陷成深溝，房屋及車輛受損，現場救援的7名警義消人員不幸罹難，造成32人死亡、321人輕重傷。

高雄市政府與李長榮化工等達成協議，共同啟動罹難者和重傷者和解工作，並辦理「代位求償」，分多案向榮化、華運及中油公司求償。

高雄市府主張，發生爆炸的4吋管線為李長榮化工所有，並由中油負責設置，案發當天榮化與華運倉儲輸送氣體時，出現異常情形，榮化、華運卻未檢出管線破洞。

另外，晚上氣體外洩，中油也未提供管線位置等資訊，認為中油、榮化、華運等3家公司，應負連帶賠償，合計向中油求償7億多元、另中油、榮化、華運則應連帶賠償償3億2千萬元。

高雄地院審理時，榮化控告被告中油求償7億多元案遭駁回；市府則要負起4成過失，計算求償數額後榮化、華運應連帶共賠償市府7千9百多萬元，中油則無過失免賠。

全案上訴後，高雄高分院歷經6年多審理，合議庭認定出事管線為高雄市政府發包，該箱涵埋設工程違法包覆輸氣管線導致氣爆為主要肇因，且市府對於公共管線圖資整合管理有疏失，錯失防免災害發生機會，應付8成責任。