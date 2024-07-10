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保時捷Panamera 4 Sport法拍 吸引17組人331萬元拍定！
行政執行署台中分署今上午法拍檢方查扣洗錢集團名下1輛白色保時捷Panamera 4 Sport Turismo五門旅行式跑車，同車型原價高達548萬元，該車為2021年出廠、里程僅4萬1000多公里，今現場吸引17組人參與競標，最後以331萬元拍定。
台中分署指出，該輛保時捷是台中地檢署偵辦洗錢案，查扣李姓、黃姓被告的犯罪所得並囑託法拍，車輛2021年1月出廠，里程4萬1000多公里，外觀維持良好，搭載2894CC的V6雙渦輪增壓汽油引擎，最大330匹馬力、45.9公斤米最大扭力。
另外，該車有原廠提供客製化選配項目還有金屬白色烤漆、全景式天窗、主動式PASM氣壓懸載系統、跑車計時套件、跑車化排氣系統含高光澤黑色排氣尾管、21吋輪圈、智慧型免用鑰匙系統、雙前座八向電動調整座椅，以及GT跑車式方向盤等，選配高達106萬多元。
由於該輛保時捷價值高，台中分署有事先設定底價，需競標者也要先繳納30萬元保證金，今天上午一共吸引17組人士到場繳保證金競標，由於該車非跑車類型熱門款，今到場競標人數相對不多。
該輛保時捷也從300萬元起標，由於價格不低，多組人馬只能望洋興嘆，後來僅剩下約2、3組人緩賣競標，喊331萬元後無人原意繼續加價，隨即拍定，溢價約10％。
據了解，買家為台中在地專業二手車商，除了事先繳納30萬元保證金外，其餘剩款由銀行本行支票支付。今除了該輛保時捷，連同其他車款一共拍定347萬1820元。
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