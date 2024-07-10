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台版柬埔寨杜承哲4人判無期 曾自豪「團隊榮耀、打通了缺德二脈」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨三死詐四億案的主嫌「藍道」杜承哲，與共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑，4人共犯1310罪，其中須共同負責三條人命。今一審依私行拘禁致死等罪，判處4人均無期徒刑，褫奪公權終身。士林地方法院指出，杜承哲在檢警破獲控房後，在詐團群組自豪發文「團隊榮耀」、「經過這幾次疲勞事件打通了我的缺德二脈」，絲毫沒有羞愧、懺悔，開庭時說捐了三口棺材根本沒用。

法院指出，杜承哲在拘禁被害人的房遭破獲後，還在群組用「藍道」暱稱自豪發文，「加特林專門創造金流界里程碑」、「金流之光」、「團隊榮耀」、「經過這幾次疲勞事件打通了我的缺德二脈」等語。對於因自身犯罪、造成被害人財產傷害、釀3條人命等嚴重後果，絲毫沒有感到羞愧、懺悔，法治觀念嚴重偏差，更為可議。

台版柬埔寨求職詐騙案第二波起訴首腦杜承哲等人，原本李姓受命法官，在三死案部分辯論終結後，今年4月間法官曾向家人吐露「辦案壓力大」，隨後遭發現輕生死亡。此案重組合議庭再開庭，杜承哲出庭說，自知發生三條人命，落網前，匿名捐了3口棺材，很後悔從事詐騙水房等，捐棺材也無法改變謀財害命事實，杜等4人共遭判1310罪，4人被訴加重詐欺取財、洗錢各1罪部分無罪。

合議庭審酌，杜承哲發起本案犯罪組織，組成水房、控房與境外機房聯合詐騙被害人之財物；薛隆廷輔助杜承哲為核心成員，洪俊杰、王昱傑均在受招募加入為詐團重要角色。詐團利用詐團控房私行拘禁提供帳戶被害人，上手銬、腳鐐、嘴巴塞毛巾、毆打、電擊，甚至以鐵棍燒紅燙被害人肚子等方式凌虐，還在泡麵中下藥毒品ＦＭ2，導致黃男、黃女、林男3人死亡，犯罪手段慘無人道，行徑極為惡劣，應予嚴懲。

判決指出，杜承哲認罪，但自稱不知道和少年共同犯罪，法院依犯罪組織「人員資料表」群組的對話紀錄，證實杜明知少年加入詐團。薛隆廷、洪俊杰、王昱傑，均否認私行拘禁致人於死，合議庭認為，3人如杜承哲般，可從遠遠端監視系統及控員在群組回報，知悉3名被害人之處境，客觀上可預見如繼續拘禁、不迅即送醫救治，均將發生死亡結果，因此應對本案犯罪共同負責。

合議庭審酌，杜等4人有部分認罪，其中杜和其中一名死者家屬達成和解，目前賠償150萬元，餘款還款日未到期，其餘3人皆未和解。4人被宣告最重刑均為無期徒刑，故依法定其等應各執行其一無期徒刑，不執行他刑，並均宣告褫奪公權終身。

杜承哲犯發起犯罪組織罪（1罪）、成年人與少年共同犯私行拘禁致人於死罪（3罪）、成年人與少年共同犯非法使人施用第三級毒品罪（53罪）、成年人與少年共同犯私行拘禁罪（5罪）、成年人與少年共同犯三人以上共同詐欺取財罪（249罪）、三人以上共同詐欺取財罪（下稱加重詐欺取財）（16罪）、成年人與少年共同犯遺棄屍體罪（2罪）等，共329罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

被告薛隆廷犯共同操縱犯罪組織罪（1罪）、成年人與少年共同犯私行拘禁致人於死罪（3罪）、成年人與少年共同犯非法使人施用第三級毒品罪（53罪）、成年人與少年共同犯私行拘禁罪（5罪）、成年人與少年共同犯加重詐欺取財罪（249罪）、加重詐欺取財罪（16罪）等，共327罪，應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

被告洪俊杰、王昱傑均犯共同指揮犯罪組織罪（各1罪）、私行拘禁致人於死罪（各3罪）、非法使人施用第三級毒品罪（各53罪）、私行拘禁罪（各5罪）、加重詐欺取財罪（各265罪）等，各327罪，均應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

犯罪所得部分，杜承哲1484萬6476沒收（已扣案222萬1千元），杜的妻子何珣無償取得311萬5795元沒收，杜的女兒無償取得244萬元沒收，薛隆廷未扣案80萬沒收，洪俊杰扣案40萬元沒收，王昱傑未扣案40萬元沒收。

台版柬埔寨求職詐騙三死案首腦藍道杜承哲遭拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
台版柬埔寨求職詐騙三死案首腦藍道杜承哲遭拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
藍道杜承哲。圖／本報資料照片
藍道杜承哲。圖／本報資料照片
台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影

棺材 毒品 詐欺

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