綠營正釋憲擋「超思蛋」調查 邱毅挨告想傳秦語喬、陳吉仲
去年國內「蛋荒」農業部疑准許專案進口蛋發生價差爭議，前立委邱毅指農業部前部長陳吉仲官商勾結、發災難財，陳自訴邱加重誹謗。台北地方法院明天下午傳喚邱出庭，邱預計聲請傳喚「超思」負責人秦語喬、陳吉仲作證。
具「神秘性」的秦語喬受輿論討論多時，從未公開露面，她可能是解開進口蛋採購疑雲的鎖鑰；誹謗案罪質不重，不過，陳吉仲的提告內涵有關政府採購案有無流弊，邱藉公權力促使秦女現身，也為自己訴訟防禦。
事實上，「超思蛋進口案」與「鏡電視發照案」、「國發基金案」列為藍、白立委行使國會調查權的3大指標性案件，綠營已對國會改革法案聲請釋憲攔阻，自訴案承審法官是否准允邱毅所聲請的證據調查，受到關注。
陳吉仲2023年9月對邱毅提案自訴，法官同年12月、今年1月傳喚自訴代理人確認自訴範圍，3月寄發書面繕本、6月向農業部等單位調卷，明天開庭除了傳喚邱毅，也傳喚陳吉仲、自訴代理人林安冬、詹順貴。
去年9月爆發進口蛋爭議時，邱毅在臉書指「超思」負責人秦語喬的老公曾從事蛋品貿易，與陳吉仲是老友，秦女老公過世後，陳吉仲特別照顧老友的遺孀，所以把這個有油水的生意交給秦語喬做。
邱毅認為，超思以50萬元資本額進口日本蛋後公司即歇業、拿到農業部標案時還未復業，採購流程不尋常；陳吉仲認為邱的說法中傷公部門信用，公布合約指「超思」未拿政府半毛錢，隨後委任律師林安冬自訴邱毅加重誹謗。
林安冬提告說，邱毅2023年9月3日在臉書貼文、9月5日在YouTube發布影片指控陳吉仲把油水交給特定業者、官商勾結、發災難財，是不實言論，邱毅的言論已造成國人恐慌，更侵害陳吉仲的名譽。
事實上，邱毅的言論除被陳吉仲自訴誹謗，警方也依社會秩序維護法查辦他，台北地院審理認為，邱毅沒有散布謠言造成民眾恐慌，裁定邱不必罰。
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