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評論國民黨立委提名 邱毅、鍾沛君互罵告公然侮辱均不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨台北市議員鍾沛君去年指控前立委邱毅所言為鬼邏輯、邏輯狗屁不通，邱毅則回應，鍾沛君過河拆橋的行為不要臉、禽獸不如。兩人互告對方涉嫌公然侮辱，台北地檢署今偵結，考量邱所述是對鍾的文章予以負面回擊，罪嫌不足，而邱提告時已於半年的告訴期限，兩案均處分不起訴。

2023年7月31日，鍾沛君在臉書發文說：「邱毅委員的鬼邏輯是，金溥聰批評羅智強的原因之一，是為了運作撤銷羅智強委員提名，運作他的『愛將』，也就是我，上位參選。但這個邏輯狗屁不通的原因是，金溥聰是侯友宜競選辦公室執行長。提名，或者撤銷提名是黨主席的權責，邱毅前委員故意混淆，根本張飛打岳飛。」

同日晚間，邱毅在網路直播節目「阿姐反抗軍」回應：「你鍾沛君還有不要臉敢講這種話，這叫禽獸不如你知道嗎，你國民黨的人，你沒有我打下江山，你鍾沛君做什麼議員啊，你還有臉這樣講我。」

鍾沛君認為，邱毅以不要臉、禽獸不如等汙衊人格字眼辱罵她，足以貶損她的人格及社會評價，提告邱毅涉犯刑法之公然侮辱罪嫌。邱毅則於今年2月23日具狀提告鍾沛君涉犯公然侮辱罪。

邱毅於偵查時否認有公然侮辱犯行，辯稱，鍾沛君先在臉書發文罵他狗屁不通、鬼邏輯，他在直播節目因網友及主持人提問後，才被動應答，回應的重點為，他為國民黨打弊案，國民黨才得到執政權，鍾沛君後來可以當上議員，他提醒鍾沛君過河拆橋、恩將仇報的話，就是不要臉的行為，非指鍾沛君個人。

檢方偵辦，考量邱毅所言的「不要臉」及「禽獸不如」是針對鍾沛君在臉書發文內容，而非針對鍾沛君本身，且內容涉及立委選舉及政黨，與公共事務相關，屬於可受公評之事，觀察文詞表意脈絡，邱毅是對該發文予以負面回擊，難以公然侮辱罪相繩，處分不起訴。

檢方認為，邱毅於去年8月1日有在臉書發表對此事的相關意見，足見邱於當天即已知悉鍾涉嫌公然侮辱情節，不採信邱陳稱是去年10月以後才知悉等語。因此，邱毅於今年2月23日具狀提告鍾沛君，從知悉犯人時起顯已逾6個月的告訴期間，處分不起訴。

前立委邱毅。圖／聯合報系資料照片
前立委邱毅。圖／聯合報系資料照片
台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片
台北市議員鍾沛君。圖／聯合報系資料照片

公然侮辱 邱毅 鍾沛君

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