台南新營工程行滯欠257萬稅款 帳戶700萬流向不明…負責人遭管收
台南新營某工程行王姓負責人滯欠105、106年營業稅及罰鍰等125萬元，個人自99年度起滯欠多年使用牌照稅及罰鍰等合計132萬元，總計257萬多元，移送行政執行署台南分署強制執行，執行官追查其銀行帳戶有多達1815萬元資金存入，近7百萬流向不明，疑遭挪為己用，昨遭聲押獲准。
據調查，該工程行目前已歇業。台南分署統計，王滯欠105年營業稅及罰鍰、105年度營利事業所得稅、105-106年度勞工退休金費用及交通罰鍰等合計125萬多元，另個人部分則滯欠105年度綜合所得稅及其罰鍰、105年度營業稅及其罰鍰、106年度營利事業所得稅、99、101、105-108、110年度使用牌照稅及其罰鍰、交通罰鍰等合計132萬多元，總計257萬7641元。
行政執行官林家禾調查發現，王於稅單送達後銀行帳戶有多達1815萬餘元資金存入，其中一家銀行帳戶疑挪為自己或第三人所用金額達266萬多元，經詢問他資金流向，他指稱是工程款，要付工資及料錢，但無法提出相關證明佐證。
另家銀行帳戶疑為王自己或第三人所用資金也高達411萬多元，他說，朋友做砂石買賣，請他去銀行申請帳戶，票都是朋友在使用等語，但也無法提出佐證資料。
昨上午王經通知到場說明，執行官訊問後，認定他符合「顯有履行義務可能，故不履行」及「就應供強制執行財產有隱匿或處分情事」管收事由，當場留置並向台南地院聲請管收，法官開庭審理後，傍晚裁定管收並解送台南看守所附設管收所。
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