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台版柬埔寨3死詐4億案 首犯稱捐3口棺材悔悟…法官斥責全判無期

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨三死詐四億案的主嫌「藍道」杜承哲，與第二波落網的共犯洪俊杰、薛隆廷、王昱傑，涉共同私刑拘禁致人於死等罪嫌，4人未全部認罪。杜承哲日前出庭說，「落網前捐了3口棺材」，很後悔從事詐騙水房，想把詐團轉出去，遭審判長當庭批把詐團當事業。士林地方法院今宣判，杜等4人均遭判處無期徒刑，褫奪公權終身。

詐團水房首惡28歲「藍道」杜承哲，涉三條人命、另起爐灶詐騙、勾結派出所長等三部分，三死案原在今年2月27日辯論終結，檢方建請求處無期徒刑，褫奪公權終身，死者家屬盼能重判，定5月21日宣判。不料，受命法官今年4月間身亡，合議庭再開庭，定今日宣判。

此案僅杜承哲以200萬元和死者黃女的家屬談和解，其餘部分未和解。今只有薛隆庭與王昱傑到庭聆判，兩人聽聞後，面露難色，審判長向他們說明，雖有部分內容判無罪，但其中有3條私行拘禁致死罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，今天是一審判決，全案可上訴。

士林地院今宣判「藍道」杜承哲，與洪俊杰、薛隆廷、王昱傑等4人，涉共同私刑拘禁致人於死、發起組織犯罪、洗錢、非法使人施用三級毒品、加重強盜等罪。28歲杜承哲、29歲洪俊杰、29歲薛隆廷、36歲王昱傑，均判處無期徒刑，褫奪公權終身。

杜承哲日前出庭辯稱，做水房是為了求財，沒有要害命，案發後，曾向大哥說要退出，把詐騙轉交出去。審判長當庭問，「這是經驗傳承？把詐團當事業？」杜回答，不是經驗傳承，而是轉給洪俊杰。洪對此稱，他當時缺錢，才會答應接棒，取得大陸詐團成員的聯繫方式。

王昱傑的辯護人稱，王在水房負責打款，經薛隆廷中途招募，此案關押61人，詐團控房管理不當，王身在水房，無法預見死亡結果，否認私刑拘禁致死罪。王男說會痛改前非，請求庭上給予機會。

全案起源於，台版柬埔寨求職詐騙案主嫌「藍道」杜承哲，2022年9月底至11月初，找來傅榆藺、陳樺韋等人組詐騙集團，38天內陸續在桃園、淡水2處據點，關押共61名人頭帳戶提供者，詐團控制手法極其惡劣，搜身搶財、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，關進約三坪大的小房間，不乖就找控員毒打、電擊，甚至在泡麵摻入FM2毒品。

死者黃男除遭毒打，還被命令「唱歌娛樂」受不了高壓監控凌虐，選擇從11樓高跳樓身亡。死者黃女因在房內尿尿遭受電擊，身體惡化吐血，不斷求救喊「肚子痛、想回家」但未被送醫，最終大量休克死亡。死者林男患有慢性病，未服藥病況惡化，拜託送醫遭拒，雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走大小便失禁，一度撞牆呼喊「快受不了」，還被詐團成員認為在裝病，遭控員餵食三顆ＦＭ２後，心肌梗塞休克身亡。

此案2022年11月初，從一起失蹤人口報案曝光，檢警破獲詐團救出被囚的58人，並發現3名死者不堪虐待死亡，遭棄屍山野。

第一波起訴29人，核心幹部傅榆藺（Ｓ姐）、陳樺韋（茶董）2人，一審判處無期徒刑；「驗車手」蔡博臣，「帶辦帳戶」涂世泓、鄭育賢，及「控員幹部」謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪等7人，判處24年8月至29年6月徒刑；其餘共犯判處1年2月至19年不等徒刑。

杜承哲逃亡後去年另組詐團，詐騙32人不法所得2千多萬元，士林地院日前依犯32個加重詐欺罪，各處1年4月至1年11月不等徒刑。共同犯私行拘禁罪，判處7月徒刑；共同犯行使偽造公文書罪，判處1年2月。未定應執行刑。

杜承哲當時擔憂新詐團遭「黑吃黑」，在去年4月7日從前寧夏派出所長葉育忻，取得偽造「士林地方法院交保單」轉交給洪，洪再轉給林交給境外機房成員。警察葉育忻結交詐團主嫌，替查個資、偽造交保單、告知警政署打詐專案內容，收賄現金、虛擬貨幣、賓士車等賄賂，共約529萬元。葉育忻日前遭依貪汙違背職務收賄等罪，判處12年6月，褫奪公權年。杜承哲則是杜承哲非公務員犯貪汙交付賄賂罪，判處2年8月，褫奪公權3年。

「台版柬埔寨」案詐騙集團將61名帳戶提供者囚禁在小房間內，釀3人死亡。圖／警方提供
「台版柬埔寨」案詐騙集團將61名帳戶提供者囚禁在小房間內，釀3人死亡。圖／警方提供
台版柬埔寨求職詐騙三死案首腦藍道杜承哲遭拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
台版柬埔寨求職詐騙三死案首腦藍道杜承哲遭拘提到案。記者蕭雅娟／翻攝
藍道杜承哲。圖／本報資料照片
藍道杜承哲。圖／本報資料照片
台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案首腦、幹部，左至右依序為杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑。記者蕭雅娟／攝影
「Ｓ姐」傅榆藺（左圖）和「茶董」陳樺韋被士林地院認定為「台版柬埔寨案」主謀，但兩人今向台灣高等法院表示都是聽命老闆杜承哲行事，傅女還聲請傳杜作證。記者王宏舜／攝影
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收賄 毒品 詐騙集團

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