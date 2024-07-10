影／夫妻通緝犯當詐騙機手 見警攀降破窗攻堅...砸手機、硬碟想滅證

蔡姓夫婦涉毒品案遭通緝，逃下高雄加入詐騙集團，將租屋當成詐團機房，扮電信業者和警方涉嫌騙兩岸民眾數十萬美元。警方在高樓攀降破窗，他們立刻在屋內摔砸手機和硬碟滅證，仍被警方一舉擒獲，一屋子2男1女全是通緝犯。

據了解，蔡姓男子（31歲）和妻子曾姓女子（30歲）都曾在北部充當詐團機房人員，後來涉毒品案，2月間由新竹地檢署發布通緝。屋內另名陳姓男子（36歲）也涉毒品案，4月間經台中地院通緝。

蔡姓夫婦與陳男原本都居住北部，蔡姓夫婦曾是詐團成員，通緝後躲到高雄，再加入詐團，由幕後操控者以人頭名義租屋設詐團機房，供他們當據點。曾女假扮電信業者，謊稱受騙者的電信門號被盜用，再由蔡、陳冒充警察或公安接收行詐，等受騙者上當，交給詐團第三線機手，以監管存款騙錢。

高雄市刑警大隊偵五隊查出據點位置，發現機房暗藏在高雄市楠梓區創新路某大樓11樓，由特勤員警在大樓樓頂攀降破窗，開門讓員警進屋查緝。蔡等人發現員警攀降破窗，立刻在屋內摔砸手機和硬碟，企圖滅證。